Van'da farklı suçlardan aranan 85 şüpheli yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 20-26 Ocak'ta yürütülen çalışmalarda 71 bin 691 kişi ile 61 bin 458 aracın güvenlik bilgileri kontrol edildi.

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