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        Van'da farklı suçlardan aranan 85 şüpheli yakalandı

        Van'da farklı suçlardan haklarında arama kararı bulunan 85 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 17:50 Güncelleme: 27.01.2025 - 17:50
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        Van'da farklı suçlardan aranan 85 şüpheli yakalandı
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        Van'da farklı suçlardan haklarında arama kararı bulunan 85 kişi yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 20-26 Ocak'ta yürütülen çalışmalarda 71 bin 691 kişi ile 61 bin 458 aracın güvenlik bilgileri kontrol edildi.

        Haklarında farkı suçlardan arama kararı bulunan 85 şüpheli yakalandı.

        İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 22'si tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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