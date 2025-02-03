Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da terör soruşturmaları kapsamında bir şüpheli yakalandı

        Van'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturmalar kapsamında bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 14:56 Güncelleme: 03.02.2025 - 14:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da terör soruşturmaları kapsamında bir şüpheli yakalandı
        ABONE OL

        Van'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturmalar kapsamında bir şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda 26 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda bir terör örgütü PKK/KCK şüphelisi yakalandı.

        Gözaltına alınan zanlı hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'a kar yağacak mı? Türkiye dikkat! Kar geliyor!
        İstanbul'a kar yağacak mı? Türkiye dikkat! Kar geliyor!
        Emekli ikramiyesi ne kadar olacak?
        Emekli ikramiyesi ne kadar olacak?
        Her şey torun için! Apartmanı 'Pişi'rdi!
        Her şey torun için! Apartmanı 'Pişi'rdi!
        Trump dünyaya karşı: Ticaret hamlelerinin bedelini kim ödeyecek?
        Trump dünyaya karşı: Ticaret hamlelerinin bedelini kim ödeyecek?
        Walker-Peters için son tur!
        Walker-Peters için son tur!
        Santorini Adası'nı terk ediyorlar
        Santorini Adası'nı terk ediyorlar
        Penaltı ve kırmızı kartlar doğru mu?
        Penaltı ve kırmızı kartlar doğru mu?
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Trump politikaları olumlu da etkiler
        Trump politikaları olumlu da etkiler
        Afra, ilişkiyi bitirdi
        Afra, ilişkiyi bitirdi
        Ocak ayı enflasyonu açıklandı
        Ocak ayı enflasyonu açıklandı
        Süper Lig'in süper yeni yengeleri
        Süper Lig'in süper yeni yengeleri
        452 bin 983 konut ve iş yeri teslim edilecek
        452 bin 983 konut ve iş yeri teslim edilecek
        Ahmed Şara yarın Türkiye'ye geliyor
        Ahmed Şara yarın Türkiye'ye geliyor
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Grammy'de Türkiye esprisi
        Grammy'de Türkiye esprisi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Mourinho bu soruyu sormalı!"
        "Mourinho bu soruyu sormalı!"
        Yağ yakımını hızlandırdığı iddia ediliyor!
        Yağ yakımını hızlandırdığı iddia ediliyor!
        Gece AVM'ye girip kuyumcuyu soydu! Kilolarca altınla kaçtı!
        Gece AVM'ye girip kuyumcuyu soydu! Kilolarca altınla kaçtı!

        Benzer Haberler

        Van'da kaçakçılık operasyonlarında 16 şüpheli hakkında işlem yapıldı
        Van'da kaçakçılık operasyonlarında 16 şüpheli hakkında işlem yapıldı
        Van'da haklarında arama ve yakalama kararı bulunan 295 kişi yakalandı
        Van'da haklarında arama ve yakalama kararı bulunan 295 kişi yakalandı
        Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin soruşturma dosyasına Van Gölü'ndeki akıntıy...
        Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin soruşturma dosyasına Van Gölü'ndeki akıntıy...
        Van'da göçmen kaçakçılığı operasyonu; 6 gözaltı
        Van'da göçmen kaçakçılığı operasyonu; 6 gözaltı
        Çığda 42 kişinin hayatını kaybettiği Bahçesaray yolu riskli günlerde kapatı...
        Çığda 42 kişinin hayatını kaybettiği Bahçesaray yolu riskli günlerde kapatı...
        Van'a nitelikli eğitim yatırımları kazandırılıyor
        Van'a nitelikli eğitim yatırımları kazandırılıyor