Van'daki çığlarda hayatını kaybedenler anıldı

Van'da 5 yıl önce meydana gelen çığlarda hayatını kaybeden 42 kişi, düzenlenen programla anıldı.

Van-Bahçesaray kara yolunda 4 ve 5 Şubat 2020'de yaşanan çığ felaketinin 5. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Kara yolunda hayatını kaybedenlerin anısına inşa edilen Şehitler Çeşmesi'ndeki programda açıklama yapan Bahçesaray Şehit Aileleri Derneği Başkanı Sabahattin Samsa, acılarının tazeliğini koruduğunu söyledi.

Samsa, "42 şehidimizi unutmadık. Şehitlerimizi unutturmamak adına sivil toplum kuruluşu temsilcilerimizle bugün burada toplandık. Şehit ailelerin yaralarına merhem olmak için buradayız. Çığda şehit olanlar, bizim de şehitlerimizdir. Şehitlerimizi hiçbir zaman unutmayacağız." dedi.

AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı ise "Rabb'im bir daha o acıyı yaşatmasın. Devletimiz büyüktür, güçlüdür. Devletimizin aşamayacağı hiçbir sorun yoktur. Bu yol sorunu da inşallah en yakın zamanda sorun olmaktan çıkarılacaktır." diye konuştu.

Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Genel Başkanı Ayhan Kahraman da çığda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Konuşmaların ardından Çatak Merkez Camisi'nde şehitler için mevlit programı düzenlendi.

Şehit aileleri, kaymakamlık tarafından öğretmenevinde verilen yemekte bir araya geldi.

Programa, Kaymakam Kadir Kılıç, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Gülali Çendik, Komando Tabur Komutanı Yüzbaşı Ömer Kaplan, İlçe Emniyet Amiri Ünal Tanış, AK Parti İlçe Başkanı Fazıl Babur ve şehit yakınları katıldı.