Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Emekliye ayrılan arama kurtarma köpeği "Poyraz", AFAD yerleşkesinde misafir edilecek

        ORHAN SAĞLAM - Türkiye'nin çeşitli kentlerinde meydana gelen afetlerde ekiplerin yardımcısı olan arama kurtarma köpeği "Poyraz", emeklilik döneminde Van'daki Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) yerleşkesinde misafir edilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 11:09 Güncelleme: 08.02.2025 - 11:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Emekliye ayrılan arama kurtarma köpeği "Poyraz", AFAD yerleşkesinde misafir edilecek
        ABONE OL

        ORHAN SAĞLAM - Türkiye'nin çeşitli kentlerinde meydana gelen afetlerde ekiplerin yardımcısı olan arama kurtarma köpeği "Poyraz", emeklilik döneminde Van'daki Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) yerleşkesinde misafir edilecek.

        Yaklaşık 6 aylıkken AFAD bünyesine kazandırılan golden retriever cinsi "Poyraz", AFAD Köpek Eğitim Merkezi'nde uzman personel tarafından enkazda canlı arama köpeği olarak yetiştirildi.

        Deprem, çığ, heyelan ve göçük gibi afetlerde mahsur kalan insanların yerini tespit etmek için özel eğitilen "Poyraz", hassas burnuyla ekiplerin yardımcısı oldu.

        Van-Bahçesaray kara yolunda 4-5 Şubat 2020'de 42 kişinin hayatını kaybettiği çığ felaketi sırasında arama kurtarma çalışmalarında görev alan "Poyraz", kar yığınları altında kalan 4 kişinin yerini tespit ederek kurtarılmasını sağladı.

        Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen depremde enkaz altında kalan bir kişinin yerini bulan "Poyraz", 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerde Malatya'da bir binanın enkazında 85 saat sonra kurtarılan 2 kişinin yerini tespit etti.

        Türkiye'nin çeşitli kentlerinde meydana gelen afetlerde görev alan "Poyraz", sağlık sorunları nedeniyle emekliye ayrıldı.

        Hassas burnuyla arama kurtarma ekiplerinin en büyük destekçisi olan "Poyraz", bundan sonraki yaşantısını köpek eğitim merkezinde misafir olarak sürdürecek.

        - "Burada emekli olmanın tadını çıkaracak"

        Köpek eğitmeni Niyazi Özbek, AA muhabirine, 2016'da eğitimlerine başladıkları "Poyraz"ın birçok arama kurtarma faaliyetinde görev aldığını söyledi.

        "Poyraz"ın 7 kişinin kurtulmasına vesile olduğunu belirten Özbek, şunları kaydetti:

        "Poyraz, henüz 6 aylık yavruyken yanımıza geldi. Hırsı, inatçılığı ve oyunculuğuyla çok iyi köpek olduğu anlaşılıyordu. Biz de ilgimizi sürekli onun üzerine yoğunlaştırdık ve eğitimlerimizi sürdürdük. 2020'de Elazığ depreminde bir vatandaşımızın kurtulmasına vesile oldu. 2020'de Van'da bizi derinden yaralayan çığ felaketinde 4 vatandaşımızın kurtulmasını sağladı. Hava koşulları ve ortam sıkıntılı olmasına rağmen çok iyi çalışıyordu. Ayakları buz tutmasına rağmen çığda arama yapmaya devam ediyordu. 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremde Malatya'da arama çalışmalarına katıldık, 85 saat sonra 2 çocuğun kurtulmasını sağladı."

        "Poyraz" ile aralarında duygusal bağ oluştuğunu anlatan Özbek, "Her çalışmada bize hep yardımcı oldu. Sağlık sorunlarından dolayı da onu emekli etmeye karar verdik. Poyraz'ın bundan sonra da bakımını en şekilde yapacağız. Burada emekli olmanın tadını çıkaracak. Zamanında bize gösterdiği vefakarlığı, şimdi biz ona göstermeye çalışacağız." dedi.

        Özbek, "Poyraz"ı evladı gibi gördüğünü dile getirerek, "9 yıldır birlikte çalıştık. Aramızdaki bağ başarıyı getirdi. Omuz omuza görevlerde bulunduk. Hiçbir zaman yüzümüzü kara çıkarmadı." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Genç kadın sevgilisini öldürüp mesajlaşmış!
        Genç kadın sevgilisini öldürüp mesajlaşmış!
        'Sosyal' maganda!
        'Sosyal' maganda!
        4500 günle kimler emekli olabilir?
        4500 günle kimler emekli olabilir?
        Norovirüs salgını uyarısı!
        Norovirüs salgını uyarısı!
        Gençlerin kavgası kanlı bitti
        Gençlerin kavgası kanlı bitti
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı maçları
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı maçları
        AK Parti kongreleri mesajı
        AK Parti kongreleri mesajı
        İstismar mı, 'performans sanatı' mı?
        İstismar mı, 'performans sanatı' mı?
        Diyet listelerine girecek düşük kalorili besinler
        Diyet listelerine girecek düşük kalorili besinler
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kocasını tabancayla öldürdü
        Kocasını tabancayla öldürdü
        Keman sanatçısı Laçin 3 kişiye can oldu! Doğum gününde evlat acısı!
        Keman sanatçısı Laçin 3 kişiye can oldu! Doğum gününde evlat acısı!
        Meteoroloji: Soğuk hava devam edecek! 4 bölgede kar var!
        Meteoroloji: Soğuk hava devam edecek! 4 bölgede kar var!
        Mühürdar Karakolu yandı! Can kaybı var!
        Mühürdar Karakolu yandı! Can kaybı var!
        Ailesini kurtardı kendisi melek oldu!
        Ailesini kurtardı kendisi melek oldu!
        Anksiyete neden gece kapımızı çalıyor?
        Anksiyete neden gece kapımızı çalıyor?
        Sevgililer günü için 5 vizesiz Balkan şehri
        Sevgililer günü için 5 vizesiz Balkan şehri
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Okan Buruk'tan mecburi rotasyon!
        Okan Buruk'tan mecburi rotasyon!
        Suriye: Rus üsleri müzakere edilecek
        Suriye: Rus üsleri müzakere edilecek

        Benzer Haberler

        Van Gölü'ndeki çekilme sonrası mikrobiyalitler karaya çıktı
        Van Gölü'ndeki çekilme sonrası mikrobiyalitler karaya çıktı
        Van'da hamile kadın ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı
        Van'da hamile kadın ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı
        Van'da 81 yerleşim yeri ulaşıma kapandı
        Van'da 81 yerleşim yeri ulaşıma kapandı
        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yılmaz, Bitlis Valiliğini ziyaret etti
        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yılmaz, Bitlis Valiliğini ziyaret etti
        Adıyaman'da yeni konutlarına kavuşan depremzede aileden Cumhurbaşkanı Erdoğ...
        Adıyaman'da yeni konutlarına kavuşan depremzede aileden Cumhurbaşkanı Erdoğ...
        Van'da "usulsüz tedavi ve büyü" yapan şüpheli gözaltına alındı
        Van'da "usulsüz tedavi ve büyü" yapan şüpheli gözaltına alındı