Van'da kayıt dışı istihdamla ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı

Van'da Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) ile Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) teşvik, destek ve kayıt dışı istihdamla mücadele faaliyetlerine ilişkin bilgilendirme toplantısı yapıldı.

İŞKUR'dan yapılan açıklamaya göre, toplantı, Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası toplantı salonunda yapıldı.

Toplantıda konuşan İŞKUR İl Müdürü Selma Biçek, istihdamı artırıcı adımlar atmaya gayret ettiklerini söyledi.

Kayıt dışı istihdamla da mücadele ettiklerini belirten Biçek, şunları kaydetti:

"İşgücü piyasası politikalarında belirleyici, işsizlikle mücadelede etkin, yenilikçi, akılcı, sürdürülebilir ve kapsayıcı tedbirlerle istihdamı artırıcı kamu ve özel sektör istihdam hizmetleri alanında uluslararası düzeyde öncü bir kurum olan İŞKUR, her daim en güçlü ve önemli paydaşlarıyla bir araya gelir. Bugün de odamızla bir araya gelmekten mutluyuz. İşbirliğimizi arttırmayı ve üye muhasebecilerimizi, mali müşavirlerimizi her daim bilgilendirmeyi hedef biliyoruz. Kayıt dışı istihdam çok yönlü bir sorun. Kayıt dışı istihdamla mücadelede sadece denetime odaklanma yerine tüm paydaşların kapsamlı ve uyumlu bir şekilde çalışması gerekiyor."

SGK İl Müdürü Abidin Göksoy ise kayıt dışı istihdamın nedenleri ve sonuçlarıyla çok yönlü ve yapısal bir sorun olduğunu belirtti.

Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Yakup Örenci de kurumlar arasındaki iş birliğinin önemine dikkati çekti.

Konuşmaların ardından teşvik, destekler ve kayıt dışı istihdamla ilgili bilgilendirmeler yapıldı.