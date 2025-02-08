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        Van'da bir araçta 94 kaçak cep telefonu ele geçirildi

        Van'ın Erciş ilçesinde bir otomobilde gümrük kaçağı 94 cep telefonu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 20:57 Güncelleme: 08.02.2025 - 21:00
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        Van'da bir araçta 94 kaçak cep telefonu ele geçirildi
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        Van'ın Erciş ilçesinde bir otomobilde gümrük kaçağı 94 cep telefonu ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

        Ekipler, tespit ettiği bir otomobilde yaptıkları aramada gümrük kaçağı 94 cep telefonu ele geçirdi.

        2 şüpheliye yasal işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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