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        Artı Değer Vanspor FK'nın Başkanı Temel'den otobüs saldırısına ilişkin açıklama

        Artı Değer Vanspor FK'nın Başkanı Erol Temel, geçen hafta Elazığ'da oynanan maçın ardından takım otobüsüne yönelik saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 16:40 Güncelleme: 11.02.2025 - 17:06
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        Artı Değer Vanspor FK'nın Başkanı Temel'den otobüs saldırısına ilişkin açıklama
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        Artı Değer Vanspor FK'nın Başkanı Erol Temel, geçen hafta Elazığ'da oynanan maçın ardından takım otobüsüne yönelik saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

        Temel, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, Çimentaş Elazığspor ile oynanan karşılaşma öncesi maçın hakeminin değiştirilmesinin doğru olmadığını söyledi.

        Karşılaşmanın başından itibaren çeşitli hakaretlere maruz kaldıklarını ileri süren Temel, takıma yönelik haksızlıklara karşı susmayacaklarını ifade etti.

        Temel, şunları kaydetti:

        "Bu tür haksızlıklara karşı hiçbir zaman susmayacağız. Tüm taraftarlarımızı, milletvekillerimizi, iş adamlarımızı, STK temsilcilerimizi yarınki maça davet ediyorum. Takımımıza sahip çıkalım. Gün birlik günü. Yarın o stat dolacak. Herkes Van'ın ve Vanspor'un gücünü görecek. 90 dakika boyunca sadece Vanspor'u konuşacağız. Tek bir kelime küfür etmeyeceğiz. Herkes Van'ın ve Vanspor'un ne olduğunu görecek."

        Elazığ'da takım otobüslerinin taşlı saldırıya uğradığını da hatırlatan Temel, "Çok şükür ufak tefek sıkıntılar dışında bir şey yoktu. Bu, bizim yolumuza engel olmayacak. Dimdik ayaktayız. Herkes takımına sahip çıktı." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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