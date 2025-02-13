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        Van'da Berat Kandili dualarla idrak edildi

        Van'da vatandaşlar Berat Kandili'ni dualarla idrak etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 20:31 Güncelleme: 13.02.2025 - 20:35
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        Van'da Berat Kandili dualarla idrak edildi
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        Van'da vatandaşlar Berat Kandili'ni dualarla idrak etti.

        Tıbbiye Camisi'nde düzenlenen programda Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdurrahman Candan vaaz verdi.

        Cami İmam Hatibi Mehmet Erdem ve din görevlilerince Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, dualar edildi.

        Vatandaşlara ikramlarda bulunan programın ardından Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, caminin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

        Mübarek gecede bir araya geldiklerini belirten Şevli, "Tüm İslam aleminin, mübarek Ramazan ayının işareti olan Berat Kandili'ni tebrik ederim. Cenabı Allah'tan ülkemize ve tüm İslam alemine huzur ve esenlik diliyorum." dedi.

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