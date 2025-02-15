Kısmen donan Muradiye Şelalesi'nin çevresi beyaza büründü

Şelale ile çevresindeki kar örtüsü ve kırağı tutan ağaçlar, dronla görüntülendi.

Soğuk hava nedeniyle kısmen donan şelale ve çevresi, dün etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.

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