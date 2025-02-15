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        Kısmen donan Muradiye Şelalesi'nin çevresi beyaza büründü

        Van'da etkili olan yağışların ardından Muradiye Şelalesi'nin çevresi karla kaplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 10:38 Güncelleme: 15.02.2025 - 10:50
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        Kısmen donan Muradiye Şelalesi'nin çevresi beyaza büründü
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        Van'da etkili olan yağışların ardından Muradiye Şelalesi'nin çevresi karla kaplandı.

        Yaklaşık 20 metre yüksekten akan şelale, her mevsim ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

        Soğuk hava nedeniyle kısmen donan şelale ve çevresi, dün etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.

        Şelale ile çevresindeki kar örtüsü ve kırağı tutan ağaçlar, dronla görüntülendi.

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