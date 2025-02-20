Van'da kar etkili oldu
Van'da akşam saatlerinde kar etkili oldu.
Van'da akşam saatlerinde kar etkili oldu.
Kentte günlerdir etkisini sürdüren soğuk hava, yerini kara bıraktı.
Akşam saatlerinde bastıran kar nedeniyle kent beyaza büründü.
Kar nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Karayolları ekipleri, Van-Hakkari kara yolunun Kurubaş Geçidi'nde tuzlama çalışması yaptı.
Belediye ekipleri de yüksek kesimlerde yolu kapanan yerleşim yerlerinde karla mücadele çalışması yürüttü.
Olumsuz hava koşullarının yarın da etkisini sürdüreceği bildirildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.