Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan E.T, B.Ö, S.Ş, M.G. ve F.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Muradiye Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzensiz göçle mücadele çalışmaları sürüyor.

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