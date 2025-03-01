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        Van'da zabıta ekipleri fırınları denetledi

        Van Büyükşehir Belediyesi, fırın ve unlu mamul üretimi yapan iş yerlerini denetledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 14:10 Güncelleme: 01.03.2025 - 14:16
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        Van'da zabıta ekipleri fırınları denetledi
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        Van Büyükşehir Belediyesi, fırın ve unlu mamul üretimi yapan iş yerlerini denetledi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, ramazan öncesi başlattıkları denetimlere devam ediyor.

        Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri ile koordineli yürütülen çalışmalarda, kentte faaliyet yürüten unlu mamul üretim noktaları ve fırınlarda denetim yapıldı.

        Gıda mühendislerinin de yer aldığı denetimlerde gramaj, hijyen, maske, eldiven ve bone kullanımı, üretimde kullanılan ürünlerin son kullanım tarihleri kontrol edildi, yönetmeliklere uygun davranmayan işletmelere uyarılar yapıldı.

        Ekipler, kent genelinde ramazan boyunca denetimlere devam edecek.

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