Van'da "STEM Festivali" bilim meraklısı kadın ve çocukları bir araya getirdi

Van'ın Erciş ilçesinde bilim ve teknoloji alanında çeşitli atölyelerin yer aldığı "STEM Festivali düzenlendi.

Atakan Çelik Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe, bilim ve teknolojiye meraklı kadın ve çocuklar ilgi gösterdi.

Etkinliğe katılan Kaymakam Murat Karaloğlu, festivalin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Festivalde kağıt mikroskoplar kullanarak mikroskobik dünyayı keşfeden katılımcılar, Van Gölü'nün ekosistemini inceleme fırsatı buldu.

Kadın ve çocuklar, trafikte güvenlik ve mühendislik çözümlerine yönelik atölye ile STEM lamba, STEM araba ve zıplayan robot, uçak, ressam robot ve çember sepetinin tasarlandığı atölyelere katılarak ürünler geliştirdi.

Van STEM Koordinatörü ve Fen Bilimleri Öğretmeni Serpil Çürük, festivalin sadece kadın ve çocuklara yönelik olduğunu belirtti.

STEM hakkında bilgi veren Çürük, "İngilizce kelimelerin baş harfleri ile STEM; bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik bilim dallarının bir arada kullanılması demek. Aslında bütünleştirilmiş bir uygulama ve ülkemizde yeni yeni tanınır olmaya başladı. Bizim maarif modelimize son derece uygun bir uygulama. Biz de burada kadınlarımız ve çocuklarımızın kendileri yaparak üretebilecekleri atölyeler oluşturduk." diye konuştu.

Katılımcıların atölyelerde robotik kodlamayı ve robotların nasıl hareket ettiğini öğreneceğini anlatan Çürük, "Tabi bunu yaparken de STEM ruhuna uygun olarak bir günlük hayat problemine dayalı olarak program çözüp yapacaklar. Çocuklar için kodlama atölyeleri var." dedi.

Festivale İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Trak, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Murat Geniş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu, Erciş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Murat İzgi, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.