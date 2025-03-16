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        Van Büyükşehir Belediyespor Kulübü U-18 takımı il şampiyonu oldu

        Van Büyükşehir Belediye Spor Kulübü U-18 takımı, 2024-2025 futbol yerel liginde şampiyonluk elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 17:57 Güncelleme: 16.03.2025 - 18:05
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        Van Büyükşehir Belediyespor Kulübü U-18 takımı il şampiyonu oldu
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        Van Büyükşehir Belediye Spor Kulübü U-18 takımı, 2024-2025 futbol yerel liginde şampiyonluk elde etti.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İpekyolu İlçe Stadında oynanan müsabakada Van Büyükşehir Belediyespor Kulübü ile Van Altay Spor kulübü U-18 takımı karşı karşıya geldi.

        Belediye ekibi, müsabakayı 7-0 tamamlayarak şampiyon olmayı başardı.

        Van Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Fatih Sevinç, alt yapıdan yetişen sporcular ile bu başarıyı yaşamanın mutluluk verici olduğunu belirterek sporcuları tebrik etti.

        Tüm branşlarda ilk önceliğin alt yapılar olduğunu belirten Sevinç, "Bugün kendi alt yapımızdaki sporcularla bu başarıyı yakalamak gurur verici oldu. Bizden desteklerini esirgemeyen Van Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Ozan Balcı'ya teşekkür ediyoruz. Kulübümüz bölge şampiyonasında gururla kentimizi temsil edecektir." dedi.

        Müsabakayı, Van İl ASFK Başkanı Ramazan Kıvanç, Van İl Tertip Komitesi Başkanı Vedat Balkış, İl Hakem Kurulu Başkan Vekili Taner Coşkun, yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda sporsever takip etti.

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