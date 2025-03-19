Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, kent genelindeki ana arterlerde temizlik ve yıkama çalışması başlattı.

Van Büyükşehir Belediyesi, cadde ve sokaklarda bahar temizliği yaptı.

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