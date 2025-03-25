Van'da "Öğretmen Akademileri Projesi" kapsamında iftar programı düzenlendi

Van'da Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Öğretmen Akademileri Projesi" kapsamında öğretmenler, iftar programında bir araya geldi.

Şişli Öğretmenevinde düzenlenen programa katılan öğretmenler, iftarın ardından "Eyvan-Van Oturma Geceleri" etkinliğinde yöreye ait türküler dinleyerek halaylar çekti.

Öğretmen Akademileri Van İl Koordinatörü Emrah Atiş, Van'ın kültürel zenginliklerini yansıtarak öğretmenlerin yerel kültürle daha yakından tanışmalarını sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Yıl başından bu yana yirmiye yakın etkinlik yaptıklarını belirten Atiş, "Haziran ayına kadar etkinliklerimiz devam edecek. Hem şehrimizin kıymetli isimlerini hem de Türkiye çapında önemli bir yeri olan yazar, şair ve sanatçıları öğretmenlerimizle buluşturduk, buluşturmaya devam ediyoruz. Aynı zamanda Akdamar Adası, Van Kalesi, Hoşap Kalesi gibi Van için önemli olan tarihi mekanlara geziler düzenledik. Bu konuda bize destek veren İl Milli Eğitim Müdürümüz Mehmet Nurettin Aras'a teşekkür ederim." diye konuştu.