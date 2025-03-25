Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da "Öğretmen Akademileri Projesi" kapsamında iftar programı düzenlendi

        Van'da Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Öğretmen Akademileri Projesi" kapsamında öğretmenler, iftar programında bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 12:20 Güncelleme: 25.03.2025 - 12:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da "Öğretmen Akademileri Projesi" kapsamında iftar programı düzenlendi
        ABONE OL

        Van'da Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Öğretmen Akademileri Projesi" kapsamında öğretmenler, iftar programında bir araya geldi.

        Şişli Öğretmenevinde düzenlenen programa katılan öğretmenler, iftarın ardından "Eyvan-Van Oturma Geceleri" etkinliğinde yöreye ait türküler dinleyerek halaylar çekti.

        Öğretmen Akademileri Van İl Koordinatörü Emrah Atiş, Van'ın kültürel zenginliklerini yansıtarak öğretmenlerin yerel kültürle daha yakından tanışmalarını sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

        Yıl başından bu yana yirmiye yakın etkinlik yaptıklarını belirten Atiş, "Haziran ayına kadar etkinliklerimiz devam edecek. Hem şehrimizin kıymetli isimlerini hem de Türkiye çapında önemli bir yeri olan yazar, şair ve sanatçıları öğretmenlerimizle buluşturduk, buluşturmaya devam ediyoruz. Aynı zamanda Akdamar Adası, Van Kalesi, Hoşap Kalesi gibi Van için önemli olan tarihi mekanlara geziler düzenledik. Bu konuda bize destek veren İl Milli Eğitim Müdürümüz Mehmet Nurettin Aras'a teşekkür ederim." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP'li Beyoğlu Belediye Başkanı ifadeye çağrıldı
        CHP'li Beyoğlu Belediye Başkanı ifadeye çağrıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret eden 41 zanlı yakalandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret eden 41 zanlı yakalandı
        AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaretlere sert tepki
        AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaretlere sert tepki
        Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Karahan yabancı yatırımcılarla görüşecek
        Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Karahan yabancı yatırımcılarla görüşecek
        G.Saray'dan Osimhen için çılgın teklif!
        G.Saray'dan Osimhen için çılgın teklif!
        Özgecan Aslan’ın katilini öldürmüşlerdi! Cinayeti anlattılar
        Özgecan Aslan’ın katilini öldürmüşlerdi! Cinayeti anlattılar
        Lüks giyimle kamuflaj! Rezidansa dadandılar!
        Lüks giyimle kamuflaj! Rezidansa dadandılar!
        Szoboszlai'yi çimlerde susturdu!
        Szoboszlai'yi çimlerde susturdu!
        Önce tek kurşunla infaz! Sonra başsağlığı!
        Önce tek kurşunla infaz! Sonra başsağlığı!
        Oğuz Aydın fırtınası!
        Oğuz Aydın fırtınası!
        Hayat görüşü, cenazesine yansıdı
        Hayat görüşü, cenazesine yansıdı
        Güler Sabancı 21 yıl sonra görevi devrediyor
        Güler Sabancı 21 yıl sonra görevi devrediyor
        Sinema tarihinin en unutulmaz kötüleri...
        Sinema tarihinin en unutulmaz kötüleri...
        Oğlunu öldüren kardeşini vurdu
        Oğlunu öldüren kardeşini vurdu
        Gökyüzünde sıra dışı görüntü: Sebebi belli oldu
        Gökyüzünde sıra dışı görüntü: Sebebi belli oldu
        "Real Madrid'de başarılı olacağıma eminim"
        "Real Madrid'de başarılı olacağıma eminim"
        Poşetli cinayetin firarisi yakalandı
        Poşetli cinayetin firarisi yakalandı
        Icardi değişti
        Icardi değişti
        Emekli aylığına haciz uygulanabilir mi
        Emekli aylığına haciz uygulanabilir mi
        Avrupa'daki en iyi 5 bahar tatili
        Avrupa'daki en iyi 5 bahar tatili

        Benzer Haberler

        Van'da staj gören Fransız öğrenciler, firmalara yeni pazarların yolunu açıy...
        Van'da staj gören Fransız öğrenciler, firmalara yeni pazarların yolunu açıy...
        Van'da karganın marketin rafından cips paketini alması kameraya yansıdı
        Van'da karganın marketin rafından cips paketini alması kameraya yansıdı
        "MÜSİAD Turizm Sektör Kurulu 5. Bölge Tanışma ve İstişare Toplantısı" Van'd...
        "MÜSİAD Turizm Sektör Kurulu 5. Bölge Tanışma ve İstişare Toplantısı" Van'd...
        MHP Van İl Başkanlığından AK Parti İl Başkanı Arvas'a "hayırlı olsun" ziyar...
        MHP Van İl Başkanlığından AK Parti İl Başkanı Arvas'a "hayırlı olsun" ziyar...
        Van'da kadın kooperatifleri açtıkları stantta ürünlerini tanıttı
        Van'da kadın kooperatifleri açtıkları stantta ürünlerini tanıttı
        Van'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
        Van'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi