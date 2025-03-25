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        Van'da bir otomobilde 36 kilo 300 gram uyuşturucu ele geçirildi

        Van'ın Gevaş ilçesinde bir otomobilde 36 kilo 300 gram likit sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 22:16 Güncelleme: 25.03.2025 - 22:16
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        Van'da bir otomobilde 36 kilo 300 gram uyuşturucu ele geçirildi
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        Van'ın Gevaş ilçesinde bir otomobilde 36 kilo 300 gram likit sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışma yaptı.

        Ekipler, Van-Bitlis kara yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

        Narkotik dedektör köpeğiyle arama yapan ekipler, araca gizlenmiş 36 kilo 300 gram likit sentetik uyuşturucu buldu.

        3 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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