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        Van'da kalp rahatsızlığı olan bebek ambulans uçakla İstanbul'a nakledildi

        Van'da kalp rahatsızlığı olan bebek, ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 14:03 Güncelleme: 26.03.2025 - 14:17
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        Van'da kalp rahatsızlığı olan bebek ambulans uçakla İstanbul'a nakledildi
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        Van'da kalp rahatsızlığı olan bebek, ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezinde kalp hastalığı nedeniyle tedavi gören 10 aylık bebeğin ileri tetkik ve tedavisi için sevkine karar verildi.

        Bebek, Sağlık Bakanlığınca tahsis edilen ambulans uçakla İstanbul'daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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