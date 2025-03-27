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        Van'da "Halk Oyunları İstişare Toplantısı" düzenlendi

        Van'da Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından "Halk Oyunları İstişare Toplantısı" yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 12:57 Güncelleme: 27.03.2025 - 13:08
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        Van'da "Halk Oyunları İstişare Toplantısı" düzenlendi
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        Van'da Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından "Halk Oyunları İstişare Toplantısı" yapıldı.

        İpekyolu Gençlik Merkezi'nde Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanı Hüseyin Güler başkanlığında yapılan toplantıya Van ve çevre illerden yetkililer katılım sağladı.

        Güler, halk oyunlarının kültürel miras açısından önemli bir değere sahip olduğunu, geçmişten bugüne kadar toplumların kültürünü ve değerlerini yaşatmada önemli bir rol oynadığını kaydetti.

        Yaşanan sorunlara da değinen Güler, bu sorunların çözülmesi adına çalışma yürüteceklerini belirtti.

        Toplantıya, hakem ve antrenörler de katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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