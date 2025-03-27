Van'da "Halk Oyunları İstişare Toplantısı" düzenlendi

Toplantıya, hakem ve antrenörler de katıldı.

Yaşanan sorunlara da değinen Güler, bu sorunların çözülmesi adına çalışma yürüteceklerini belirtti.

Güler, halk oyunlarının kültürel miras açısından önemli bir değere sahip olduğunu, geçmişten bugüne kadar toplumların kültürünü ve değerlerini yaşatmada önemli bir rol oynadığını kaydetti.

İpekyolu Gençlik Merkezi'nde Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanı Hüseyin Güler başkanlığında yapılan toplantıya Van ve çevre illerden yetkililer katılım sağladı.

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