Van'da bayram boyunca toplu ulaşım ücretsiz
Van Büyükşehir Belediyesi'ne ait toplu taşıma araçları, Ramazan Bayramı süresince vatandaşa ücretsiz hizmet verecek.
Van Büyükşehir Belediyesi'ne ait toplu taşıma araçları, Ramazan Bayramı süresince vatandaşa ücretsiz hizmet verecek.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, meclis toplantısında Ramazan Bayramı'nda ulaşımın ücretsiz olması için karar alındı.
Alınan karar gereği, kent sakinleri belediye bünyesindeki otobüslerden bayram süresince ücretsiz yararlanacak.
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