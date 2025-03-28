Van'da "Tekstil ve Modada Sıfır Atığa Doğru" temalı etkinlik düzenlendi

Van Büyükşehir Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce "Tekstil ve Modada Sıfır Atığa Doğru" temalı etkinlik düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Kültür Parkı'nda İpekyolu Aile Destek Merkezinde görevli usta öğreticiler ve öğrencileri ile Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencilerinin hazırladığı ürünler sergilendi.

Tişört ve bez çanta boyama gibi çalışmalarla geri dönüşümü sağlanan ürünlerin sergilendiği etkinliğe vatandaşlar da ilgi gösterdi.