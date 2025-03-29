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        Jandarma timleri karla kaplı Tendürek Dağı'nda bayramı karşılıyor

        MESUT VAROL - Van-Ağrı sınırındaki 3 bin 233 rakımlı üs bölgesinde huzur ve güvenliğin sağlanması için zor şartlarda görev yapan jandarma timleri, Ramazan Bayramı'nı görevi başında karşılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 11:02 Güncelleme: 29.03.2025 - 11:02
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        Jandarma timleri karla kaplı Tendürek Dağı'nda bayramı karşılıyor
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        MESUT VAROL - Van-Ağrı sınırındaki 3 bin 233 rakımlı üs bölgesinde huzur ve güvenliğin sağlanması için zor şartlarda görev yapan jandarma timleri, Ramazan Bayramı'nı görevi başında karşılıyor.

        İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma özel harekat ve jandarma komando timleri, Tendürek Dağı'nda kurulan üs bölgesinde zorlu arazi ve ağır kış şartlarına rağmen terör ve her türlü yasa dışı olayla mücadelesine devam ediyor.

        Daha önce PKK'lı teröristlerin barınma ve eğitim kampı alanı olarak kullandığı volkanik taşlarla kaplı derin vadilerin ve sarp kayalıkların olduğu bölgeyi terörden arındıran timler, insansız hava araçları, ASELSAN tarafından üretilen 360 derece açılı termal kameralar gibi teknolojik imkanları da kullanarak sorumluluk sahasını kontrol altında tutuyor.

        Kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğu ve hava sıcaklığının kışın sıfırın altında 30 dereceye kadar düştüğü bölgede kar motorlarıyla devriye atan jandarma timleri, 2024'te yürüttükleri operasyonlarla 4 teröristi etkisiz hale getirdi.

        Bölgede teröristlerin sözde karargah, depo, barınak ve sığınak olarak kullandığı alanları da imha eden, teröristlere ait silah ve yaşam malzemeleri ele geçiren jandarma timleri, huzur ve güven ortamının devamlılığı için Ramazan Bayramı'nda da mücadelesini sürdürüyor.

        Jandarma Binbaşı Alper Hepbay, AA muhabirine, zorlu hava şartlarına rağmen terörle mücadelenin "ara, bul, yok et" stratejisiyle kararlılıkla devam ettiğini söyledi.

        Operasyonların jandarma özel harekat ve jandarma komando timlerince yürütüldüğünü belirten Hepbay, "2024'te zorlu arazi ve hava koşullarına rağmen icra edilen operasyonlarda 4 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiş, bunlara ait birçok silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Operasyonlarda milli üretim silah, malzeme ve araçlar ile teröre ağır darbe vurulmuştur." dedi.

        - "Üs bölgemizde teknolojiden azami ölçüde faydalanılmaktadır"

        Tendürek Dağı'nda konuşlu Tendürek Modüler Üs Bölgesi'nin 3 bin 233 rakımda bulunduğunu ifade eden Hepbay, şunları kaydetti:

        "Terör sorununu yüce Türk milletinin gündeminden tamamen çıkarmak maksadıyla jandarma özel harekat ve jandarma komando birliklerince bölücü terör örgütü mensuplarını tamamen etkisiz hale getirmek ve terörü kaynağında yok etmek için operasyonlara inançlı, inatçı ve kararlı olarak devam edilecek.

        Üs bölgemizde teknolojiden azami ölçüde faydalanılmaktadır. ASELSAN tarafından üretilen silah sistemleri, radar, termal kamera gibi cihazlar kullanılmaktadır. Van'da 2024'te 7 bin 644 operasyon başarıyla icra edilmiştir. İl Jandarma Komutanlığı, terörle mücadele öncelikli olmak üzere emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin devamını sağlamada istihbarata dayalı, teknolojik imkanlardan azami düzeyde istifade ederek ilgili makamlarla koordineli ve uyum içinde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da başarılı olma azim ve kararlılığındadır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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