Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Balcı'dan Ramazan Bayramı mesajı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Balcı, mesajında, bayramların sevgi ve saygının en güzel örneklerinin hissedildiği, insani, vicdani ve dini güzelliklerin yaşandığı, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştiren günler olduğunu belirtti.

Bayramlarda dargınlıkların unutulduğunu ifade eden Balcı, şunları kaydetti:

"Bayramların sevinçleri paylaşarak çoğaltma anlayışı olduğu bilinciyle yakın komşularımızdan akrabalarımıza, hasta veya yaşlı büyüklerimizden şehitlerimizin değerli ailelerine, yardıma muhtaç insanlarımızdan devletimizin şefkatli ellerinde büyüyen çocuklarımıza kadar mümkün olan herkesi ziyaret ederek gönüllerini almalı ve bayram sevincimizi çoğaltmalıyız. Bayram mutluluğunun kedere dönüşmemesi, üzücü haberlerin yürekleri yakmaması için bayram nedeniyle seyahat edecek bütün vatandaşlarımızın trafik kurallarına uymalarını istirham ediyor, daha dikkatli ve sorumlu davranmalarını temenni ediyoruz."