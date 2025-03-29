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        Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Balcı'dan Ramazan Bayramı mesajı

        Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 20:18 Güncelleme: 29.03.2025 - 20:18
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        Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Balcı'dan Ramazan Bayramı mesajı
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        Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Balcı, mesajında, bayramların sevgi ve saygının en güzel örneklerinin hissedildiği, insani, vicdani ve dini güzelliklerin yaşandığı, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştiren günler olduğunu belirtti.

        Bayramlarda dargınlıkların unutulduğunu ifade eden Balcı, şunları kaydetti:

        "Bayramların sevinçleri paylaşarak çoğaltma anlayışı olduğu bilinciyle yakın komşularımızdan akrabalarımıza, hasta veya yaşlı büyüklerimizden şehitlerimizin değerli ailelerine, yardıma muhtaç insanlarımızdan devletimizin şefkatli ellerinde büyüyen çocuklarımıza kadar mümkün olan herkesi ziyaret ederek gönüllerini almalı ve bayram sevincimizi çoğaltmalıyız. Bayram mutluluğunun kedere dönüşmemesi, üzücü haberlerin yürekleri yakmaması için bayram nedeniyle seyahat edecek bütün vatandaşlarımızın trafik kurallarına uymalarını istirham ediyor, daha dikkatli ve sorumlu davranmalarını temenni ediyoruz."

        Balcı, "Bu duygu ve düşüncelerle; ilimizdeki karşılıklı sevgi, hoşgörü ve kardeşlik ikliminin yaşatılması için gayret gösteren her bir hemşerimizin, ilimiz genelinde görev yapan tüm kamu personelinin, özel sektör çalışanlarının ve basın mensuplarının bayramını içtenlikle kutlar, sağlık ve mutluluk içinde nice bayramlara kavuşmalarını temenni ederim." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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