Başkale'de bayramlaşma programları düzenlendi

Van'ın Başkale Kaymakamı Muhammet Serdar Erdoğan, ilçede düzenlenen bayramlaşma programlarına katıldı.

Şehit ailelerini evlerinde ziyaret ederek bayramlarını kutlayan Erdoğan, öğretmenevinde düzenlenen programda, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlarla bir araya gelerek bayramlarını tebrik etti.

Ardından 6. Hudut Tugay Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret eden Erdoğan, jandarma ve polis teşkilatı mensuplarıyla bayramlaştı.

Erdoğan, Ramazan Bayramı'nın ülkeye hayırlar getirmesi dileğinde bulunarak, bayramların birlik, beraberlik, huzur, barış ve esenlik günleri olduğunu söyledi.

Programlara, 6. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Ümit Çelik, Cumhuriyet Savcısı Muhammed Aykut Yıldız, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Onur Koçak, İlçe Emniyet Müdürü Sercan Haskan da katıldı.