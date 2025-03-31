Van'ın Başkale ilçesinde kar yağdı
Van'ın Başkale ilçesinde kar etkili oldu.
Van'ın Başkale ilçesinde kar etkili oldu.
İlçede gece hava sıcaklığı, mevsim normallerinin altına düştü.
Etkili olan kar nedeniyle ilçe merkezi beyaza büründü.
Güne karla uyanan vatandaşlar, araçların üzerindeki karları temizledi.
Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kırsal mahallelerde karla mücadele çalışması başlattı.
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