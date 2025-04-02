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        YYÜ Rektörü Şevli, Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 107'inci yılını kutladı

        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 15:40 Güncelleme: 02.04.2025 - 15:44
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        YYÜ Rektörü Şevli, Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 107'inci yılını kutladı
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        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Şevli, mesajında, Van'ın tarih boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yaptığını, kadim kültürü ve stratejik konumuyla her dönemde önemini koruduğunu belirtti.

        Van halkının Birinci Dünya Savaşı'nın en zorlu günlerinde, esareti kabul etmediğini, kahraman orduyla omuz omuza vererek destansı bir direniş sergilediğini belirten Şevli, şunları kaydetti:

        "İlimiz 2 Nisan 1918'de özgürlüğüne kavuşturmuştur. Bu zafer, sadece bir şehrin değil, bir milletin istiklal ve istikbal uğruna nasıl kenetlendiğinin en güçlü kanıtlarından biridir. 120 kahraman çocuğumuzun şehadeti, Zeve'de yazılan tarih ve bu topraklara düşen nice canlar, bağımsızlık uğruna verilen fedakarlığın ebedi nişaneleridir. Bugün bizlere düşen görev, bu aziz mirasa sahip çıkarak Van'ı bilim, kültür ve eğitim alanında en ileri noktaya taşımaktır. Üniversite olarak, bu toprakların geçmişini unutmadan, geleceğini inşa etmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu anlamlı gün vesilesiyle, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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