Milli atlet Ayten Yobaş, Sırbistan'da altın madalyaya koşacak

NEVZAT UMUT UZEL - 15 yaşındaki milli atlet Ayten Yobaş, bu yıl Sırbistan'da yapılacak Dünya Liseler Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor.

Van'da 3 yıl önce milli takım antrenörlerinden Münir Akkoyun tarafından okullardaki taramalarda yeteneği fark edilen Yobaş, birçok yarışmaya katılarak önemli dereceler elde etti.

Milli takım forması giymeye hak kazanan başarılı sporcu, geçen yıl yaş kriterini yerine getiremediği için Kenya'da düzenlenen Dünya Liseler Arası Kros Şampiyonası'na katılamadı.

Antrenmanlarını aksatmayan ve antrenörü Akkoyun'un gözetiminde haftada 6 gün idman yapan Yobaş, Uluslararası Okul Sporları Federasyonu tarafından 4-14 Nisan'da Sırbistan'da düzenlenecek Dünya Liseler Şampiyonasına katılacak 8 kişilik milli kadroda yer aldı.

Hazırlıklarını tamamlayan Yobaş, şampiyonadan birincilikle ayrılarak ay-yıldızlı formayı Sırbistan'da başarıyla temsil etmek istiyor.

- "En büyük hayalim olimpiyatlar"

Van Spor Lisesi öğrencisi Yobaş, AA muhabirine, antrenör Münir Akkoyun'un 3 yıl önce yönlendirmesiyle atletizme başladığını söyledi.

Geçen yıl yapılan Dünya Liseler Arası Kros Şampiyonası'na katılamamanın üzüntüsünü yaşadığını belirten Yobaş, bu sene daha hırslı olduğunu ve Sırbistan'dan altın madalya ile dönmek istediğini vurguladı.

Haftanın 6 günü antrenman yaptığını ifade eden Yobaş, "Okulda derslerimi bitirdikten sonra antrenörümün eşliğinde hazırlıklarımı sürdürüyorum. En önemli antrenman günü ise cumartesi günü. O gün hocamızla kuvvet antrenmanları yapıyoruz. Şampiyonaya hazırım." diye konuştu.

Türkiye'yi temsil edecek 8 sporcudan biri olduğunu anlatan Yobaş, şunları kaydetti:

"Ülkemi yurt dışında temsil edeceğim için çok mutlu ve gururluyum. Ülkem, şehrim ve okulum için mücadele edeceğim. İlk hedefim milli sporcu olmaktı bunu gerçekleştirdim. Şimdi ise bu şampiyonadan başarıyla dönmek istiyorum. En büyük hayalim ise olimpiyatlara gidip şanlı bayrağımı dalgalandırmak."

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