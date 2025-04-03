Vanlı aileler DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

Van'da çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti.

Menekşe Sokak'ta bir araya gelen aileler, Türk bayrakları ve evlatlarının fotoğraflarını taşıyarak DEM Parti İl Başkanlığı binasının önüne yürüdü.

Bir bayramı daha buruk geçirdiklerini belirten anne ve babalar, çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Kızı için eyleme katılan Nazlı Sancar, gazetecilere, evlatlarına kavuşuncaya kadar eyleme devam edeceklerini söyledi.

Evlatları için yıllardır mücadele ettiklerini belirten Sancar, "Evlattan öte bir şey yoktur. Ne bayramımız ne de seyranımız var. Kızımın geldiği gün benim için bayramdır. Kızım, Allah rızası için geri dön." dedi.

Kızından haber beklediğini ifade eden Sancar, "Senden haber alamıyorum. Bana bir ses ver, telefon aç. Hasretle, özlemle seni bekliyoruz. Senin peşini asla bırakmayacağım. Allah rızası için annenin sesini duyuyorsan gel, teslim ol. Sen bu bayrağın altında doğdun, bu bayrağın altında yaşa." diye konuştu.