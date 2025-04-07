Van'da normal doğumu teşvik için ebelere yönelik eğitim başladı

Van'da "Doğal Olan Normal Doğum Eylem Planı" kapsamında, ebelere normal doğum bilgi ile becerilerini artırma ve afetlere hazır olma eğitimleri verilmeye başlandı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen "Doğal Olan Normal Doğum Eylem Planı" çerçevesinde eğitimler düzenleniyor.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi konferans salonunda gerçekleştirilen programda, ebelerin normal doğum sürecine yönelik bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, doğum hizmetlerinde kalitenin artırılması ve afet durumlarına yönelik hazırlık düzeylerinin yükseltilmesine yönelik eğitim verildi.

Programa, Kamu Hastane Hizmetleri Başkanı Sevcan Sağlam, Başkan Yardımcısı Ayhan Oruç, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcı Uzm. Dr. Emine Gülçin Ay, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Remzi Sarıkaya ile hastane idarecileri ve 43 ebe katılım sağladı.