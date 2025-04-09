Doğu Anadolu Kariyer Fuarı, kapılarını açıyor

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin (Van YYÜ) ev sahipliğinde düzenlenecek Doğu Anadolu Kariyer Fuarı (DAKAF'25) yarın ziyarete açılacak.

DAKAF'25, Van YYÜ'nün ev sahipliğinde Bitlis Eren, Hakkari, Iğdır, Siirt ile Muş Alparslan üniversitelerinin paydaşlığında 10-11 Nisan'da Tuşba ilçesindeki Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanlığınca internet üzerinden oluşturulan "Yetenek Kapısı" da öğrenci, mezun ve iş verenlerin fuara katılmasını, staj, iş ilanı ve insan kaynaklarına erişimi sağlayacak.

Fuarda firma ve kurumlar, kariyer hareketinin bir parçası olma, hedef kitleleriyle temas edebilme, insan kaynağı stratejileriyle paralel iş ve pozisyonlar için nitelikli öğrenci ve mezunlarla birebir mülakatlar yapabilme imkanı bulacak.

Fuar hazırlıklarının devam ettiği Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde incelemelerde bulunan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, AA muhabirine, DAKAF'25'in 6 paydaş üniversitenin işbirliğiyle 10 Nisan'da Van'da kapılarını ziyaretçilere açacağını söyledi.

Fuar için hazırlıkların tamamlandığını belirten Şevli, "Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde 'Yetenek Her Yerde' temasıyla bölgesel kariyer fuarları yapılıyor. Biz de üniversitemiz ev sahipliğinde Bitlis Eren, Hakkari, Iğdır, Siirt ile Muş Alparslan üniversitelerinin paydaşlığında DAKAF'25'i düzenleyeceğeyiz. Geçen yıl ocakta yaptığımız DAKAF'24'e yaklaşık 50 bin ziyaretçi ve 200'ün üzerinde firma katıldı. Gençlerimizin ve öğrencilerimizin yoğun talebi doğrultusunda Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde bu yıl da DAKAF'25'i düzenleyeceğiz." dedi.

Yerel yönetimler, ilgili kamu kurum ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerini ziyaret ederek fuarın amacını anlattıklarını bildiren Şevli, şunları kaydetti:

"Geçen yıl düzenlediğimiz fuarın ardından hem öğrencilerimizden hem işverenlerden hem de kamu ve özel sektör temsilcilerinden olumlu dönüşler aldık. Öğrencilerimiz birçok firmada iş bulma ve staj imkanına kavuştu. Bu yılki fuarımızda öğrencilere kariyer yapma, ulusal staj ve iş imkanları anlatılacak. Fuara, kariyer hedeflerini gerçekleştirmek isteyen öğrenciler, lise ve üniversite mezunları, gençler, staj ve iş arayanlar, kalifiye elemana ihtiyacı olan kamu kurum, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları katılacak. 200'ün üzerinde firma başvuru yaptı. Şu an tüm stantlar kiralanmış durumda. 3 gün önce stantlarımız doldu. Şu an boş stant yeri kalmadı."

Katılımcıların iş başvuru süreçleriyle ilgili bilgi alabileceğini anlatan Şevli ,"Yoğun bir talep var. 7 bakanlığımız, bankalarımız, ülkemizin saygın kurum ve kuruluşları, Türk Hava Yolları, ASELSAN, HAVELSAN, TUSAŞ gibi güzide kurumlarımız stantlarını açacak. Genel müdürler, insan kaynakları yöneticileri, direktörler, koordinatörler fuarda gençlerle bir araya gelerek iş başvuru süreçlerini anlatacak, CV hazırlama eğitimleri verecek." diye konuştu.