Hakkari'de otobüs ile yakıt tankerinin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

Hakkari-Van kara yolunun Sarıtaş köyü yakınlarında sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 34 SD 0721 plakalı otobüs ile 65 ABA 951 plakalı yakıt tankeri çarpıştı.

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