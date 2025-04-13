Van'da farklı suçlardan aranan 73 şüpheli yakalandı
Van'da farklı suçlardan haklarında arama kararı bulunan 73 şüpheli yakalandı, 15'i tutuklandı.
Van'da farklı suçlardan haklarında arama kararı bulunan 73 şüpheli yakalandı, 15'i tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 7-13 Nisan'da yürütülen çalışmalarda 71 bin 674 kişi ile 60 bin 863 aracın sorgulaması yapıldı.
Bu çalışmalarda haklarında farklı suçlardan arama kararı bulunan 62 şüpheli yakalandı.
Jandarma Suç Araştırma Timi görevlilerince yürütülen çalışmalarda ise 11 şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklandı.
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