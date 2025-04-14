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        Van'da uçurtma şenliği düzenlenecek

        Van Büyükşehir Belediyesince 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla uçurtma şenliği düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 10:35 Güncelleme: 14.04.2025 - 10:35
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        Van'da uçurtma şenliği düzenlenecek
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        Van Büyükşehir Belediyesince 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla uçurtma şenliği düzenlenecek.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çocukların sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamak amacıyla etkinlikler gerçekleştiriliyor.

        Bu kapsamda, 23 Nisan'da Eski Van Şehri'nin yanındaki alanda uçurtma şenliği yapılacak.

        Şenliğe katılacak olan uçurtma sanatçısı Zahit Mungan, çocuklarla uçurtma uçuracak.

        Çocuklar, Büyükşehir Belediyesinin hediye edeceği uçurtmalarla gökyüzünü renklendirecek.

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