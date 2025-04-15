Van'da kaçakçılık operasyonunda silah, fişek ve silah parçaları ele geçirildi

Van'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda silah, çok sayıda fişek ve silah parçası ele geçirildi, 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ateşli silah ile mühimmat kaçakçılığı ve ticareti suçunun önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda tespit edilen 11 ikamet, iş yeri ve depoda yapılan aramalarda, 10 tabanca, 408 şarjör, 1603 fişek, 31 ruhsatsız tüfek, 4 tüfek şarjörü, 22 kurusıkı tabanca, 470 silah kabzası, 427 icra mili, 37 icra yayı, 350 tabanca yayı, 28 silah parçası, 20 tetik yayı ve 475 tetik tertibatı bulunan tabanca sürgüsü ele geçirildi.

Gözaltına alınan 11 şüpheliye adli işlem uygulandı.