Van'da Yeşilay gönüllüleri, üniversite öğrencilerini bağımlılıklara karşı bilinçlendiriyor

EMRE ILIKAN - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Genç Yeşilay Topluluğu, üniversite öğrencilerini zararlı alışkanlıklardan korumak ve bağımlılığa karşı bilinçlendirmek için çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyor.

Van YYÜ'de 2019'dan bu yana çalışma yürüten Genç Yeşilay Topluluğu'nda yer alan gönüllüler, tütün, alkol ve madde kullanımı ile kumar ve teknoloji bağımlılığıyla mücadele ediyor.

Üniversitedeki Genç Ofis'te (Gençlik ve Spor Bakanlığınca üniversitelerde, yurtlarda ve bazı kriterlere göre belirlenen mahallelerde kurulan ofis) bağımlılığın zararlarını anlattıkları broşürleri ve hazırladıkları rengarenk çantaları öğrencilere dağıtan gönüllüler, onları zararlı alışkanlıklardan korumaya çalışıyor.

- "Farkındalık oluşturmak istiyoruz"

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, AA muhabirine, bağımlılıkla mücadelenin toplumun her kesimini yakından ilgilendirdiğini söyledi.

Genç Yeşilay Topluluğunun 560 gönüllü üyesinin bulunduğunu belirten Şevli, "Bağımlılıkla mücadele konusu en hassas olduğumuz konuların başında geliyor. Üniversitemizde yaklaşık 50 öğrenci topluluğu bulunuyor. Genç Yeşilay, Genç Kızılay gibi öğrenci topluluklarımız, toplum yararına çalışma yürüten dernekler ve vakıflarla irtibat halinde çalışma yürütüyor. Öğrencilerimiz bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık oluşturmak için sürekli sahada. Alkol, sigara ve teknoloji bağımlılıklarının zararlarını anlatan broşürler dağıtarak, etkinlikler, söyleşiler düzenleyerek gençlerimizi bağımlılıktan korumaya çalışıyor." dedi.

Üniversite bünyesindeki Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde psikologların da bağımlılıkla mücadeleye destek verdiğini ifade eden Şevli, şunları kaydetti: "Gönüllü öğrencilerimizin üniversitemizde çalışan psikologlarımızla etkinlikler ve paneller düzenleyerek daha çok görünür olmalarını sağlayacağız. Gönüllülerimiz, alkol, sigara, kumar ve teknoloji bağımlılıklarının zararlarını anlatıyor. Farkındalık oluşturmak istiyoruz. Bağımlılıklarla mücadele noktasında güzel çalışmalar yürüten YYÜ Yeşilay Topluluğumuzu tebrik ediyorum. Gençlerin sosyalleşmesini, kendilerini geliştirmelerini, en iyi şartlarda eğitim almalarını sağlamaya çalışıyoruz. Öğrencilerimizin her alanda önünü açıyoruz, topluluklarımızın projelerini destekliyoruz. Ülkemizin değerlerine bağlı, bilime ve teknolojiye hakim gençlik yetiştirmek istiyoruz." - "Hedefimiz, gençleri sağlıklı yaşama teşvik etmek" Van YYÜ Yeşilay Topluluğu Başkanı, YYÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü 3. sınıf öğrencisi Şeydanur Hanedan ise etkinliklerle bağımlılıkla mücadeleye ilişkin farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini vurguladı.

Toplumu bilinçlendirmek, sağlıklı yaşamı teşvik etmek için önemli çalışmalar yürüttüklerini anlatan Hanedan, "Kayıtlı 560 gönüllümüz var. Etkinliklerimize düzenli katılan, destek veren 100 gönüllümüzle sürekli sahadayız. Hedefimiz, gençleri tütün, alkol, teknoloji, kumar ve madde bağımlılıklarından korumak, sağlıklı yaşama teşvik etmek. Madde bağımlılıklarının zararlarını anlatmakla yetinmiyoruz. Kurumlarla yaptığımız işbirlikleriyle gençlerimizi, sportif ve sanatsal etkinliklere, doğa yürüyüşlerine, bisiklet turlarına, kamplara, uluslararası ve yerel projeler hazırlamaya, köy okulları ziyaretlerine götürerek bağımlılıklardan uzak kalmalarını sağlamaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu. - "Sigara bağımlılığından kurtardığımız 25 arkadaşımız var" Gençleri bağımlılıklara iten en önemli nedenlerden birinin yalnızlık duygusu olduğunu ifade eden Hanedan, şu ifadeleri kullandı: "Gençler, yalnız kaldıklarını, arkadaş ortamlarına giremediklerini düşündükleri zaman bağımlılıklara yöneliyor ya da bir ortamda kabul görmek istedikleri için sigara kullanımına başlıyor. Biz de bu noktadan hareketle gençlerimizi ilgi duydukları alanlara yönlendirerek bağımlılıklardan uzak kalmalarını sağlıyoruz. Son iki yılda sigara bağımlılığından kurtardığımız, daha sonra topluluğumuza katılan 25 arkadaşımız var. Çok güzel geri dönüşler alıyoruz."