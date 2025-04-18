Baharın tonlarına bürünen Akdamar Adası "Badem Çiçeği Festivali"ne hazırlanıyor

ORHAN SAĞLAM - İlkbaharda badem ağaçlarının çiçek açmasıyla ziyaretçi yoğunluğunun yaşandığı Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nda "3. Badem Çiçeği Festivali" düzenlenecek.

Yılın her döneminde ayrı güzelliğe bürünen Akdamar Adası, bugünlerde çiçek açan badem ağaçları, Van Gölü'nün maviliği ve yemyeşil doğasıyla seyrine doyumsuz manzara sergiliyor.

Gevaş ilçesinden 20 dakika süren tekne yolculuğunun ardından ulaşılan ada, Artos Dağı'nda henüz erimeyen kar örtüsü ve badem ağaçlarının oluşturduğu renk cümbüşüyle ziyaretçilerini ağırlıyor.

Yılın bu ayında Van Gölü ve gökyüzünün maviliğiyle bütünleşen ada yarın başlayacak olan "3. Badem Çiçeği Festivali"ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Valilik, Büyükşehir Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, Van Ticaret ve Sanayi Odası ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi işbirliğiyle iki gün sürecek festivalin hazırlıkları tamamlandı.

Festivalin iki gün süreceğini dile getiren Şahin, şunları kaydetti:

Adanın tarihi, mimarisi ve doğal güzelliklerini dünyaya tanıtmak için çalışma yürüttüklerini belirten Şahin, "Akdamar Adası'nı en güzel şekilde tanıtmak adına Badem Çiçeği Festivali'ni düzenlemeye karar verdik. Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek festivalde hazırlıkları tamamladık. Adanın eşsiz manzarasının yanı sıra badem çiçeklerini tanıtmak ve marka değerini arttırmak açısından çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdurrahman Şahin, AA muhabirine, kentin en çok ziyaret edilen yerlerinden birinin Akdamar Adası olduğunu söyledi.

Festival kapsamında gerçekleştirilecek foto safari ile adaya gidecek yüzlerce fotoğrafsever, iki gün boyunca ada ve üzerindeki tarihi mekanları karelerine yansıtacak.

Kano ve yelken gösterilerinin yapılacağı festivalde, konser, yöresel yemek tanıtımı ve şiir dinletisi gibi çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

"Yerli ve yabancı turistler Gevaş ilçesinde bulunan iskeleden teknelerle adaya taşınacak. Festival kapsamında konserler, halk oyunları gösterileri, çocuk etkinlikleri, yöresel yemek tanıtımı, kano ve yelken gösterileri yapılacak. Bakanlığımız adaya giriş ücretlerinde destek oldu. İskeleden adaya taşınma konusunda ise vatandaşlarımız ücretlerini kendileri karşılayacak."

- "Herkesin bu eşsiz manzarayı görmesini istiyoruz"

Rize'den gelen Havva Bulut ise "Uzun zamandır Akdamar Adası'nı görmeyi planlıyordum. Çiçeklerin açtığı ve etrafın şenlendiği muazzam bir ortamla karşılaştım. Doğru zamanda geldiğimi düşünüyorum. 5 yıl önce kışın gelmiştim. Şu an duygularımı tarif edemiyorum. Cennetten bir köşeyi andıran adada güzel vakit geçirdik." diye konuştu.

Adanın doğasına hayran kaldığını dile getiren Ayşegül Özbek de "Van'ın en güzel yerlerinden biri olan Akdamar Adası'nı fotoğrafladık. Havaların ısınmasıyla açan badem çiçekleri, muazzam bir ortamın oluşmasını sağladı. Herkesin festivale gelip bu eşsiz manzarayı görmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.