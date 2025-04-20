Van Büyükşehir Belediyespor Kulübü Kadın Voleybol Takımı bölge şampiyonu oldu

Van, Hakkari, Siirt ve Şırnak'tan 4 takımın katıldığı müsabakalarda, Van Büyükşehir Belediyespor Kulübü Kadın Voleybol takımı, şampiyon olarak bir üst tura yükseldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Voleybol Federasyonu'nun 2024-2025 sezonu faaliyet programında yer alan bölge şampiyonası Van Büyükşehir Belediye Spor kulübü ev sahipliğinde düzenlendi.

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