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        Van Büyükşehir Belediyespor Kulübü Kadın Voleybol Takımı bölge şampiyonu oldu

        Van Büyükşehir Belediyespor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, Genç Kızlar Bölge Şampiyonasını birinci sırada tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 22:01 Güncelleme: 20.04.2025 - 22:01
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        Van Büyükşehir Belediyespor Kulübü Kadın Voleybol Takımı bölge şampiyonu oldu
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        Van Büyükşehir Belediyespor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, Genç Kızlar Bölge Şampiyonasını birinci sırada tamamladı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Voleybol Federasyonu'nun 2024-2025 sezonu faaliyet programında yer alan bölge şampiyonası Van Büyükşehir Belediye Spor kulübü ev sahipliğinde düzenlendi.

        Van, Hakkari, Siirt ve Şırnak'tan 4 takımın katıldığı müsabakalarda, Van Büyükşehir Belediyespor Kulübü Kadın Voleybol takımı, şampiyon olarak bir üst tura yükseldi.

        Kırmızı siyahlılar, genç kızlar yarı final müsabakalarında Van'a temsil edecek.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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