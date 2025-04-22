Van'da minibüsle kamyonet çarpıştı, kaza yerine ekipler sevk edildi
Van'da minibüsle kapalı kasa kamyonetin çarpıştığı kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
Van'da minibüsle kapalı kasa kamyonetin çarpıştığı kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
Van-Hakkari kara yolunun Güzeldere Tüneli yakınında yolcu minibüsü ile karşı yönden gelen kapalı kasa kamyonet çarpıştı.
Kazada ölü ve yaralıların olduğu ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılıyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.