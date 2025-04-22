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        Van'da minibüsle kamyonet çarpıştı, kaza yerine ekipler sevk edildi

        Van'da minibüsle kapalı kasa kamyonetin çarpıştığı kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 17:28 Güncelleme: 22.04.2025 - 17:33
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        Van'da minibüsle kamyonet çarpıştı, kaza yerine ekipler sevk edildi
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        Van'da minibüsle kapalı kasa kamyonetin çarpıştığı kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

        Van-Hakkari kara yolunun Güzeldere Tüneli yakınında yolcu minibüsü ile karşı yönden gelen kapalı kasa kamyonet çarpıştı.

        Kazada ölü ve yaralıların olduğu ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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