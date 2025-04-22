Van'da minibüsle kamyonet çarpıştı, kaza yerine ekipler sevk edildi

Kazada ölü ve yaralıların olduğu ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Van'da minibüsle kapalı kasa kamyonetin çarpıştığı kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

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