Van'da sahte belgelerle tedavi uygulayanlara yönelik operasyonda 2 zanlı yakalandı

Van'ın İpekyolu ilçesinde, sahte diplomalar, belgeler ve söylemlerle tedaviler uygulayarak insanların sağlığını tehlikeye sokanlara yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Mali Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, "alternatif tedavi" adı altında sahte diplomalar, belgeler ve söylemlerle tedaviler uygulayan, insanların sağlığını tehlikeye atan ve maddi zarara uğratarak haksız kazanç sağlayanlara yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, ilçedeki bir iş yerinde arama yapan ekipler, hastalara ait tahlil, film ve ultrason gibi bilgilerin yer aldığı klasörler halinde 1519 doküman ve tedavi amacıyla bulundurulan sedye, masaj aletleri, steteskop ve kartvizitler ele geçirdi.

Usulsüz tedavi uygulandığı tespit edilen işyeri, İl Sağlık Müdürlüğü görevlilerince mühürlendi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.