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        Van'da kaçak inci kefali avlayan kişiye 59 bin 394 lira ceza verildi

        Van'ın Tuşba ve Muradiye ilçelerinde kaçak inci kefali avladığı tespit edilen kişiye 59 bin 394 lira ceza verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 13:26 Güncelleme: 06.05.2025 - 13:26
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        Van'da kaçak inci kefali avlayan kişiye 59 bin 394 lira ceza verildi
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        Van'ın Tuşba ve Muradiye ilçelerinde kaçak inci kefali avladığı tespit edilen kişiye 59 bin 394 lira ceza verildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 15 Nisan ile 15 Temmuz döneminde üremek için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden inci kefalinin kaçak avlanmasının önlenmesi amacıyla denetimler sürüyor.

        Bu kapsamda, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve jandarma ekiplerince Tuşba ve Muradiye'de balıkların göç ettiği bölgeye operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, kaçak avlanmış 1 ton 350 kilogram canlı ve 1 ton 150 kilogram ölü balık, 200 metre uzunluğunda ağ ve şişme bot ele geçirildi.

        Canlı balıklar suya geri bırakılırken, telef olan balıklar ise imha edildi.

        Yasağa rağmen avcılık yapan bir kişiye 59 bin 394 lira ceza uygulandı, kaçak avcılıkta kullanılan bir araç 15 gün süreyle trafikten men edildi.

        Van'da av yasağının uygulandığı 15 Nisan'dan bu yana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, jandarma, emniyet, sahil güvenlik ve zabıta ekiplerince yapılan denetimlerde kaçak avlanılan 5 ton 650 kilogram inci kefali ele geçirildi, canlı 1 ton 750 kilogram balık suya bırakıldı.

        Öte yandan 16 şüpheliye 327 bin 529 lira idari ceza uygulandı, 5 bin metre uzunluğunda ağ, 5 şişme bot ve 18 av aracına el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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