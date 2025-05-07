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        "Van'ın Pamukkale'si" yeşile bürünen çevresiyle doğaseverleri ağırlıyor

        NECMETTİN KARACA - Van'ın Başkale ilçesinde bulunan ve doğal oluşumlarıyla Pamukkale'yi andıran travertenler, ilkbaharda doğanın da yeşermesiyle ziyaretçilere ev sahipliği yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 11:42 Güncelleme: 07.05.2025 - 11:42
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        "Van'ın Pamukkale'si" yeşile bürünen çevresiyle doğaseverleri ağırlıyor
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        NECMETTİN KARACA - Van'ın Başkale ilçesinde bulunan ve doğal oluşumlarıyla Pamukkale'yi andıran travertenler, ilkbaharda doğanın da yeşermesiyle ziyaretçilere ev sahipliği yapıyor.

        Kente 150 kilometre uzaklıktaki Dereiçi Mahallesi'nde yer alan travertenler, kireçtaşından oluşan terasları ve mineralli su havuzlarıyla öne çıkıyor.

        Baharın tonlarına bürünen vadide patika yollardan yarım saatlik yürüyüşle ulaşılan travertenler, havanın ısınmasıyla doğaseverleri ağırlıyor.

        Pamukkale'deki oluşumlara benzerliğiyle bilinen travertenleri ziyaret edenler, temiz havada doğayla iç içe zaman geçirme fırsatı buluyor.

        Muradiye Halk Eğitimi Merkezi'nde açılan fotoğrafçılık kursunda eğitim alan kursiyerler de travertenlerin olduğu bölgeye giderek eşsiz manzarayı görüntüledi.

        - "Ziyaret edilmesi gereken bir yer"

        Erciş ilçesinde görev yapan Kayserili öğretmen Fatma Uçtu, AA muhabirine, bölgedeki doğal oluşumların Denizli'deki travertenlere benzediğini söyledi.

        Bölgeye ilk kez geldiğini belirten Uçtu, şunları kaydetti:

        "Daha önce Denizli'deki travertenleri gezmiştim. Şimdi ise Başkale'nin gözde yerlerinden birindeyiz. Burası da doğal güzellikleriyle ünlü bir yer. Ekipçe ziyaret etmek istedik. Burada çok güzel vakit geçirdik. Herkese burayı görmelerini tavsiye ediyorum. Güzel fotoğraflar çektik. Burası Van'ın Pamukkale'si konumunda."

        Ziyaretçi Tuğba Memiş de "Eşimle bugün doğanın harika güzelliklerinden birine geldik. Böyle bir oluşumun sadece Pamukkale'de olduğunu düşünmüştüm. Ziyaret edilmesi gereken bir yer." dedi.

        Doğayla iç içe zaman geçirdiklerini ifade eden Esra Kartal ise "Doğa harikası travertenleri görmeye geldik. Daha önce sadece fotoğraflarda görmüştük. Burayı hep merak ediyorduk. Bugün gerçek halini gördüğüm için çok mutluyum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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