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        Van'da 172 öğrenciye trafik eğitimi verildi

        Van'da "Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında 172 öğrenciye trafik eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 12:46 Güncelleme: 08.05.2025 - 13:00
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        Van'da 172 öğrenciye trafik eğitimi verildi
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        Van'da "Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında 172 öğrenciye trafik eğitimi verildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin trafik tedbirleriyle ilgili çalışmaları sürüyor.

        "Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında faaliyet yürüten ekipler, Çocuk Trafik Eğitim Parkı'na getirilen 172 anaokulu öğrencisine trafik eğitimi verdi.

        Akülü araçlara bindirilen öğrencilere, trafik kulları uygulamalı olarak anlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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