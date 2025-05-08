Van'da 172 öğrenciye trafik eğitimi verildi
Van'da "Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında 172 öğrenciye trafik eğitimi verildi.
Van'da "Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında 172 öğrenciye trafik eğitimi verildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin trafik tedbirleriyle ilgili çalışmaları sürüyor.
"Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında faaliyet yürüten ekipler, Çocuk Trafik Eğitim Parkı'na getirilen 172 anaokulu öğrencisine trafik eğitimi verdi.
Akülü araçlara bindirilen öğrencilere, trafik kulları uygulamalı olarak anlatıldı.
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