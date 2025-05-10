Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        CHP Genel Başkanı Özel, partisinin Van mitinginde konuştu:

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bugünlerde beklenen bir haberle terör örgütünün silah bırakacak olmasıyla ilgili haberin bir an önce gelmesini, silahların bırakılmasını sonuna kadar destekliyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 16:03 Güncelleme: 10.05.2025 - 16:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        CHP Genel Başkanı Özel, partisinin Van mitinginde konuştu:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bugünlerde beklenen bir haberle terör örgütünün silah bırakacak olmasıyla ilgili haberin bir an önce gelmesini, silahların bırakılmasını sonuna kadar destekliyoruz." dedi.

        Özel, partisince Van Kent Meydanı'nda düzenlenen mitingde, saklanan feryatları, gizlenen umutları taşın altından çıkarmaya, barışın ve adaletin sesini duyurmaya, baskılara, zulme, darbecilere karşı eylem yapmaya geldiklerini belirtti.

        Demokrasiye inanmış bir gelenekten geldiklerini anlatan Özel, "Van'da oyumuzun arttığı da oldu çok düştüğü de oldu. 1957'de yüzde 57 oyu da gördük, 2015'te yüzde 1,5'i de gördük. Millet karar verdi 1963'te yüzde 70 oyla belediyeyi kazandık, millet karar verdi Van'da belediyesiz kaldık. Hiçbir zaman hatayı Van'a, Vanlılara yüklemedik, kusuru kendimizde bildik, kendimizi doğru anlatamadık, yeterince çalışmadık dedik. Artık Cumhuriyet Halk Partisinin sadece bir parti olarak değil Türkiye İttifakı diye söylediği, sosyal demokratlarla muhafazakar demokratları, muhafazakar demokratlarla milliyetçi demokratları, liberal demokratları, sosyalist demokratları ve Türk'ün demokratıyla Kürt'ün demokratını birlikte kucaklayan Türkiye İttifakı'yla geldik." diye konuştu.

        Belediyelere görevlendirme yapılmasını ve İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını eleştiren Özel, şöyle devam etti:

        "Çarşamba akşamları İstanbul'un bir ilçesinde, cumartesi ya da pazar günü Anadolu'nun bir köşesinde, CHP'nin gücüne bakarak değil, yüzde 1,2 oy aldığımız Yozgat'a da giderek, milletvekilliğini az farkla kaçırdığımız Van'a da koşup gelerek, Konya'da da miting yaparak bu mücadeleyi sürdürüyoruz. Bütün meydanlardan hep birlikte haykırıyoruz, Ekrem Başkan'a, arkadaşlarımıza özgürlük istiyoruz."

        Bir süredir yeni sürecin ilerlediğini dile getiren Özel, "Biz, Kürt meselesini inkar edenlerden hiç olmadık. Hep doğru yerde, tarihin doğru yerinde durduk. Bu sorunun var olduğunu, çözülmesi gerektiğini savunduk. En başından beri samimi, şeffaf, toplumsal mutabakata dayalı, meclis zemininde çözülmesi gerektiğini, mağdurların, şehit ailelerinin, gazilerin bu süreçte zarar gören herkesin ortak rızasıyla anaların gözyaşının dinmesini savunduk. Partimizde kendi komisyonumuzu kurduk. Çalıştılar, hazırlandılar ve çalışmaya da devam ediyorlar. Terörün bitmesi, barışın gelmesi için atılan ve atılacak samimi, kandırmaya, aldatmaya, pazarlığa yönelik olmayan her adımı destekledik, bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        - "Silahların bırakılmasını sonuna kadar destekliyoruz"

        Bu ülkenin tüm vatandaşlarının Cumhuriyet'in eşit hissedarları olduğunu, "Çanakkale'de Türk ile Kürt yan yana yatıyor" sözünün metafor olmadığını belirten Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Gidip gördüğümüzde bir Türk ile bir Kürt'ün nasıl bir mezarı paylaştığını görürüz. Onun için bu konuda adım atmayanlar, senelerce karşısında duranlar bir adım atınca biz onu mahcup edip, tutarsızlığını, haksızlığını geçmişteki zehirli dillerini hatırlatmak yerine, aksine atılan her adım kıymetlidir dedik. Dedik ki Kürtlerin bu devleti, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kendi devletleri olarak eşit haklara sahip oldukları, sahip çıktıkları, uğrunda dedelerinin can verdiği bu devleti kendi devletleri bildikleri kadar demokratik, atılması gereken hangi adım varsa bu adımların hepsini hep birlikte atacağız. Buradan bir kez daha söylüyorum. Terörsüz Türkiye'ye ne diyorsunuz? Biz terörün durmasını savunuyoruz. Terörsüz Türkiye'ye 'evet' diyoruz. Bugünlerde beklenen bir haberle terör örgütünün silah bırakacak olmasıyla ilgili haberin bir an önce gelmesini, silahların bırakılmasını sonuna kadar destekliyoruz. Meclis zemininde bugün Kürtlerin kendini eşit hissetmediği her türlü kötü, yanlış, eksik uygulamaları düzeltecek yasal adımların hep birlikte atılmasını ve en başta kayyım uygulamasının son bulmasını, siyasi tutsakların özgür kalmasını bekliyoruz."

        Terörün bitmesini, gözyaşlarının dinmesini canıgönülden savunduklarını vurgulayan Özel, "Peki şimdi bakalım siz bundan sonra ne yapacaksınız. Sırrı Başkan'a sözümüz var. Kürt'le Türk'ün kardeşliğini mutlaka sağlayacağız." dedi.

        - "Tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum"

        Van'dan Manisa'ya, annesinin yanına gideceğini aktaran Özel, "Yarın Anneler Günü, annemin elini öpeceğim. Ondan hayır duası alacağım ve Anneler Günü'nü kutlayacağım. Van'dan bütün annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum. Kürt annenin de Türk annenin de bir daha evlatlarını kaybetmemeleri için, gözleri yaşlı olmasın diye, o gözlerinden bir daha yaş akmasın diye bir büyük mücadeleyi hep birlikte veriyoruz. Artık annelerin gözlerinin yaşı dursun istiyoruz. Tüm annelerin günü kutlu olsun." diye konuştu.

        Mitingin ardından CHP Van İl Başkanlığını ziyaret eden Özel, esnaf ziyareti yaptı, vatandaşlarla selamlaştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her an müjdeler alabilirsiniz!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her an müjdeler alabilirsiniz!
        Pakistan ve Hindistan arasında ateşkes
        Pakistan ve Hindistan arasında ateşkes
        Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 8 ölü, çok sayıda yaralı!
        Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 8 ölü, çok sayıda yaralı!
        Özel: Terörsüz Türkiye’ye evet diyoruz
        Özel: Terörsüz Türkiye’ye evet diyoruz
        Holding önündeki cinayete 6 gözaltı! Tazminat dayağıyla ölüm!
        Holding önündeki cinayete 6 gözaltı! Tazminat dayağıyla ölüm!
        El Clasico müjdesi!
        El Clasico müjdesi!
        İstanbul'da yaşandı... Araç alım satımı cinayetle bitti!
        İstanbul'da yaşandı... Araç alım satımı cinayetle bitti!
        "Sıkı ve kararlı duruşumuzu korumamız gerekiyor"
        "Sıkı ve kararlı duruşumuzu korumamız gerekiyor"
        Adana'da kan donduran olay! Çöpten çıktı... Çocuğa ait kafatası!
        Adana'da kan donduran olay! Çöpten çıktı... Çocuğa ait kafatası!
        'Taşlaşmış düğün merasimi'nin ardında yatan dramatik hikaye
        'Taşlaşmış düğün merasimi'nin ardında yatan dramatik hikaye
        Beşiktaş'ta seçim zamanı
        Beşiktaş'ta seçim zamanı
        MİT'ten sahte baz istasyonu operasyonu!
        MİT'ten sahte baz istasyonu operasyonu!
        1. Derece sit alanı! 5 yıldızlı iki otelden falezlere gizli tünel!
        1. Derece sit alanı! 5 yıldızlı iki otelden falezlere gizli tünel!
        Trabzon'da kritik randevu!
        Trabzon'da kritik randevu!
        Met Gala'nın teması Black Dandyism nedir, ne değildir?
        Met Gala'nın teması Black Dandyism nedir, ne değildir?
        Çalışan emeklinin maaşı düşer mi?
        Çalışan emeklinin maaşı düşer mi?
        Fiyatı 100 bin lirayı buluyor! "Büyük talep görüyor"
        Fiyatı 100 bin lirayı buluyor! "Büyük talep görüyor"
        "2 penaltı, 3 kırmızıyı atladı!"
        "2 penaltı, 3 kırmızıyı atladı!"
        Bir ay yaklaşamayacak
        Bir ay yaklaşamayacak
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Van'da öğretmenler 3 yıldır sağlıklı yaşam için pedal çeviriyor
        Van'da öğretmenler 3 yıldır sağlıklı yaşam için pedal çeviriyor
        Vanlı annenin fedakarlığı engelli 3 çocuğunu hayata bağlıyor
        Vanlı annenin fedakarlığı engelli 3 çocuğunu hayata bağlıyor
        Van'da kaçak avlanan 1 ton inci kefali suya geri bırakıldı
        Van'da kaçak avlanan 1 ton inci kefali suya geri bırakıldı
        Van'da uyuşturucu operasyonlarında 63 şüpheli hakkında işlem yapıldı
        Van'da uyuşturucu operasyonlarında 63 şüpheli hakkında işlem yapıldı
        Van'da akademisyenler ve öğrenciler Filistin haritası koreografisi oluşturd...
        Van'da akademisyenler ve öğrenciler Filistin haritası koreografisi oluşturd...
        Van'da parklarda temizlik ve onarım çalışması yapıldı
        Van'da parklarda temizlik ve onarım çalışması yapıldı