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        Van'da engelli bireyler bir günlük askerlik sevinci yaşadı

        Van'ın Erciş ilçesinde, Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında bir günlüğüne asker olan 11 engelli genç, kamuflaj giyip yemin etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 00:10 Güncelleme: 17.05.2025 - 00:27
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        Van'da engelli bireyler bir günlük askerlik sevinci yaşadı
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        Van'ın Erciş ilçesinde, Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında bir günlüğüne asker olan 11 engelli genç, kamuflaj giyip yemin etti.

        Aileleriyle İlçe Jandarma Komutanlığına gelen 11 engelli gence, görevli personel eşliğinde "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında üniformaları giydirildi.

        Bir süre eğitim verilen gençler, yemin ederek bir günlüğüne askerlik yaptı.

        İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Uzman Çavuş Burak Küçükyazıcı'nın otizmli kardeşi Berat Küçükyazıcı da askerlik için hazırlanan valiziyle evinden alındı.

        Komutanlığa getirilen Küçükyazıcı, ağabeyi ile yemin ederek askerlik sevincini yaşadı.

        Kaymakam Murat Karaloğlu, programda yaptığı konuşmada, ailelerin talebi üzerine engelli gençler için etkinlik düzenlediklerini söyledi.

        Emeği geçenlere teşekkür eden Karaloğlu, "Gerçekten hem ailelerimiz hem değerli kardeşlerimiz bugün eğlenceli ve duygusal bir an yaşadılar. Bütün özel gereksinimli bireylerimize, ailelerimize gönülden teşekkür ediyorum." dedi.

        Anne Fahriye Küçükyazıcı da "Oğlum, ağabeyinden dolayı askerliğe çok özeniyordu. Askere gitmeyi çok istiyordu. Bugün askere gitmek nasip oldu. Akşamdan çantasını hazırladı, tıraşını oldu. Çok duygulandım." diye konuştu.

        Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Özcoşar, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Murat Geniş ve aileler katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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