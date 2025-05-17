Van'da "Gençlik Spor Festivalleri" etkinliği yapıldı

Van'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce "Gençlik Spor Festivalleri" etkinliği düzenlendi.

Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen programda saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Programda konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Yalçın Özdemir, gençlerin enerjisi, sporun gücü ve birlikteliğin coşkusunu kutlamak için bir araya geldiklerini söyledi.

Festivallerin sağlıklı yaşamı teşvik ederek insanlar arasındaki dostlukları pekiştirdiğini belirten Özdemir, şunları kaydetti:

"Bu festival, gençlerimizin potansiyelini ortaya koymaları için bir fırsat sunarken, aynı zamanda fiziksel ve zihinsel sağlıklarına da katkı sağlamaktadır. Sporun birleştirici gücüne inanan bir toplum olarak bu etkinliklerin gençlerimize ilham vereceğine ve onları daha sağlıklı, daha mutlu bir yaşam sürmeye teşvik edeceğine olan inancımız tamdır."

Özdemir, konuşmasının ardından statları gezdi, gençlerle sohbet etti.