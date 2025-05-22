Van'da dereye düşen hafif ticari aracın sürücüsü kurtarıldı

Refik Adahan idaresindeki 34 VU 5879 plakalı hafif ticari araç, henüz bilinmeyen nedenle dereye düştü.

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