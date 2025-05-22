Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da dereye düşen hafif ticari aracın sürücüsü kurtarıldı

        Van'ın Bahçesaray ilçesinde dereye düşen hafif ticari aracın sürücüsü ekipler tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 16:16 Güncelleme: 22.05.2025 - 16:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da dereye düşen hafif ticari aracın sürücüsü kurtarıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Van'ın Bahçesaray ilçesinde dereye düşen hafif ticari aracın sürücüsü ekipler tarafından kurtarıldı.

        Refik Adahan idaresindeki 34 VU 5879 plakalı hafif ticari araç, henüz bilinmeyen nedenle dereye düştü.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

        Araçta mahsur kalan sürücü, ekipler tarafından yara almadan kurtarıldı.

        Hasar gören araç, ekskavatörle sudan çıkarıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İntihar iddiasında kayınvalidesi eziyet suçundan tutuklandı!
        İntihar iddiasında kayınvalidesi eziyet suçundan tutuklandı!
        Elazığ'da korkutan kaza! Vagonlar devrildi!
        Elazığ'da korkutan kaza! Vagonlar devrildi!
        4. kez uzaklaştırma! Tebliğden önce cinayet!
        4. kez uzaklaştırma! Tebliğden önce cinayet!
        Bakan Yumaklı paylaştı! 'Anadolu parsı'ndan yeni görüntü
        Bakan Yumaklı paylaştı! 'Anadolu parsı'ndan yeni görüntü
        Topun peşine koşuyordu... 7 yaşındaydı... Öldüren oyun!
        Topun peşine koşuyordu... 7 yaşındaydı... Öldüren oyun!
        Kızını boğan annenin cezası belli oldu!
        Kızını boğan annenin cezası belli oldu!
        Fenerbahçe'de Kolo Muani ve Jonathan David sesleri!
        Fenerbahçe'de Kolo Muani ve Jonathan David sesleri!
        19 yaşında ölü bulunmuştu! Detaylar ortaya çıktı!
        19 yaşında ölü bulunmuştu! Detaylar ortaya çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan dönüşü konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan dönüşü konuştu
        Galatasaray'da zorlu operasyon!
        Galatasaray'da zorlu operasyon!
        2B arazi nedir?
        2B arazi nedir?
        G.Saray'dan sağ bek harekatı!
        G.Saray'dan sağ bek harekatı!
        Solaryumda unutulmuştu... Karar çıktı!
        Solaryumda unutulmuştu... Karar çıktı!
        Japonya’da sessizlik salgını: Evden hiç çıkmıyorlar!
        Japonya’da sessizlik salgını: Evden hiç çıkmıyorlar!
        Yeniden Elye Wahi!
        Yeniden Elye Wahi!
        Cihantimur soruşturmasında sıcak gelişme
        Cihantimur soruşturmasında sıcak gelişme
        F.Bahçe Beko final için parkede!
        F.Bahçe Beko final için parkede!
        "Suriye'ye gaz ihracatı kısa sürede başlayacak"
        "Suriye'ye gaz ihracatı kısa sürede başlayacak"
        TCMB enflasyon tahminini değiştirmedi
        TCMB enflasyon tahminini değiştirmedi

        Benzer Haberler

        Van'da sosyal medyada silah paylaşımı yapan 5 kişi gözaltına alındı
        Van'da sosyal medyada silah paylaşımı yapan 5 kişi gözaltına alındı
        Van'da polis KADES uygulamasını tanıttı
        Van'da polis KADES uygulamasını tanıttı
        Bilim insanları, Türkiye'nin yaban hayatını Van'da konuşuyor
        Bilim insanları, Türkiye'nin yaban hayatını Van'da konuşuyor
        Van'da vatandaşlara uyuşturucuyla mücadele eğitimi verildi
        Van'da vatandaşlara uyuşturucuyla mücadele eğitimi verildi
        Erciş Balık Bendi'nde yaklaşık 90 bin kişi, inci kefalinin göçüne tanıklık...
        Erciş Balık Bendi'nde yaklaşık 90 bin kişi, inci kefalinin göçüne tanıklık...
        Jandarmanın botlarla dronlu inci kefali denetimini DHA görüntüledi
        Jandarmanın botlarla dronlu inci kefali denetimini DHA görüntüledi