Van'da dereye düşen hafif ticari aracın sürücüsü kurtarıldı
Van'ın Bahçesaray ilçesinde dereye düşen hafif ticari aracın sürücüsü ekipler tarafından kurtarıldı.
Van'ın Bahçesaray ilçesinde dereye düşen hafif ticari aracın sürücüsü ekipler tarafından kurtarıldı.
Refik Adahan idaresindeki 34 VU 5879 plakalı hafif ticari araç, henüz bilinmeyen nedenle dereye düştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Araçta mahsur kalan sürücü, ekipler tarafından yara almadan kurtarıldı.
Hasar gören araç, ekskavatörle sudan çıkarıldı.
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