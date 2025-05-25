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        Van'da koruma çalışmaları ve desteklerle Norduz koyununun sayısı artıyor

        Van'ın Gürpınar ilçesinde yetiştirilen ve Türkiye'nin önemli gen kaynakları arasında yer alan Norduz koyununun sayısı devlet destekli sürdürülen projeyle artırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 11:40 Güncelleme: 25.05.2025 - 11:40
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        Van'da koruma çalışmaları ve desteklerle Norduz koyununun sayısı artıyor
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        Van'ın Gürpınar ilçesinde yetiştirilen ve Türkiye'nin önemli gen kaynakları arasında yer alan Norduz koyununun sayısı devlet destekli sürdürülen projeyle artırıldı.

        Küçükbaş hayvan varlığı bakımından Türkiye'de ilk sıralarda yer alan Van'da, hayvan varlığının artırılması ve yerel ırkların korunmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ilçeye bağlı Norduz bölgesinde yetiştirilen, normal koyunlara göre bir kaburgası fazla, et ve süt verimi yüksek olan koyunun ırkının korunması ve sayısının artırılması için 4 yıl önce çalışma başlattı.

        "Hayvan Genetik Kaynaklarının Yerinde Korunması ve Geliştirilmesi Projesi" ile bölgede 13 kaburgalı Norduz koyununun koruma altına alınmasını sağlayan Müdürlük, koyunları besleyen 8 çiftçiye 363 bin 400 lira hibe desteği verdi.

        Yörede 20 bin civarında olan Norduz koyun varlığı, son 4 yılda yürütülen çalışmalarla yaklaşık 45 bine yükseldi.

        AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akan, Tarım ve Orman İl Müdürü Turgay Şişman, İl Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Mehtap Aydınoğlu bölgedeki besicileri ziyaret etti, çalışmaları hakkında bilgi aldı.

        Türkmenoğlu, AA muhabirine, Van'ın tarım ve hayvancılık yönünden önemli bir kent olduğunu söyledi.

        Norduz bölgesinde yetiştirilen ve endemik bir tür olan koyunun koruma altına alındığını belirten Türkmenoğlu, şunları kaydetti:

        "Van'da küçükbaş hayvan sayısı 3 milyon 51 bin 258'dir. Gürpınar'da yetiştirilen ve Türkiye'nin önemli gen kaynakları arasında yer alan Norduz koyununun sayısını artırmak için devlet eliyle önemli çalışma yürütülüyor. Norduz bölgesinde yetiştirilen, normal koyunlara göre bir kaburgası fazla, et ve süt verimi yüksek olan koyunun ırkının korunması ve sayısının artırılması için çalışma başlatıldı. Hayvan Genetik Kaynaklarının Yerinde Korunması ve Geliştirilmesi Projesi ile 2021'den bu yana bölgede yetiştirilen koyunlar ve keçiler koruma altına alındı. 8 çiftçiye 363 bin 400 lira hibe desteği verildi. Norduz bölgesinde 203 bin 632 koyun ve 23 bin 112 keçi mevcuttur. Bunun yaklaşık 45 bini Norduz koyunu. Norduz koyununun yününden elde edilen doğal kumaşların, giyim, çanta, aksesuar ve ev tekstili ürünleri gibi çeşitli ürünlere dönüştürülmesini bölge ekonomisi için önemli buluyoruz."

        - "Destekler sayesinde hayvan sayısı her geçen gün daha da artıyor"

        Gürpınar Ziraat Odası Başkanı Faruk Şamiloğlu ise bölgedeki hayvancılığın devlet desteğiyle arttığını dile getirdi.

        Norduz bölgesinin zengin bitki florasına sahip olduğunu bildiren Şamiloğlu, "Gen kaynakları koruma şartlarını taşıyan çiftçilerimize devletimiz hibe desteği veriyor. Destekler sayesinde hayvan sayısı her geçen gün daha da artıyor. Bölge için çok önemli. Biz de saha da sürekli besicilerimizi ziyaret ediyor, taleplerini dinliyoruz." diye konuştu.

        Akdoğu Mahallesi Muhtarı Mecit Keremoğlu da "Bölgemizde yetişen koyun ve keçiler çok meşhurdur. Et ve süt bakımından çok verimliler. Verilen desteklerle bölgemizde hayvancılık gelişiyor. Emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi

        Yaklaşık 3 bin rakımlı Tırşin Yaylası'nda besicilik yapan İrfan Gülmez, "450 koyunum var. Hayvan Genetik Kaynaklarının Yerinde Korunması ve Geliştirilmesi Projesi'nden de faydalandım. Hayvanların sayısını artırmayı hedefliyorum. Yüksek rakım ve bitki çeşitliliğinden dolayı dayanıklı olan hayvanlarımızın eti de çok lezzetli. Adana'dan tüccarlar kuzuları almak için geliyor. Devletin koyunlar için verdiği desteklerden yararlanıyoruz. Bu desteklerin devam etmesini istiyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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