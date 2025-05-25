Van'da 155 araç trafikten men edildi
Van'da jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde 155 araç trafikten men edildi.
Van'da jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde 155 araç trafikten men edildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 19-25 Nisan'da 2785 yol kullanıcısına trafik güvenliği eğitimi verdi.
Aynı dönemde yapılan trafik denetimlerinde ise 23 bin 821 araç kontrol edildi, 745 sürücü ve araca 2 milyon 801 bin 76 lira idari ceza uygulandı.
Alkollü araç kullandığı tespit edilen iki sürücünün sürücü belgesine geçici olarak el konuldu, 155 araç trafikten men edildi.
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