Van'da 155 araç trafikten men edildi

Van'da jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde 155 araç trafikten men edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 19-25 Nisan'da 2785 yol kullanıcısına trafik güvenliği eğitimi verdi.

Aynı dönemde yapılan trafik denetimlerinde ise 23 bin 821 araç kontrol edildi, 745 sürücü ve araca 2 milyon 801 bin 76 lira idari ceza uygulandı.

Alkollü araç kullandığı tespit edilen iki sürücünün sürücü belgesine geçici olarak el konuldu, 155 araç trafikten men edildi.​​​​​​​​​​​​​​