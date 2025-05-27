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        "3. Ulusal Yaban Hayvanları Kongresi"nde 80'i aşkın bildiri sunuldu

        Tarım ve Orman Bakanlığının destekleriyle Van'da gerçekleştirilen "3. Ulusal Yaban Hayvanları Kongresi"nde 80'i aşkın bildirinin sunulduğu açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 15:46 Güncelleme: 27.05.2025 - 15:46
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        "3. Ulusal Yaban Hayvanları Kongresi"nde 80'i aşkın bildiri sunuldu
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        Tarım ve Orman Bakanlığının destekleriyle Van'da gerçekleştirilen "3. Ulusal Yaban Hayvanları Kongresi"nde 80'i aşkın bildirinin sunulduğu açıklandı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesince (Van YYÜ) 21-24 Mayıs'ta düzenlenen kongrede yaban hayatıyla ilgili birçok konu masaya yatırıldı.

        Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, AA muhabirine, ekolojik dengenin devam etmesi için çalışma yürütüldüğünü söyledi.

        İlkini 2015'te düzenledikleri kongrenin bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiklerini anımsatan Aslan, "Kongremizi 18 üniversiteyle Van'da gerçekleştirdik. Kongremize DKMP'nin bütün merkez ve taşra teşkilatlarından katılım oldu. 18 üniversiteden temsilciler ve katılımcılar geldi. Bunun dışında sivil toplum örgütleri, üniversitelerde doğayla, yaban hayvanlarıyla ilgili çalışma yapan araştırmacılar da kongremize katıldı." dedi.

        Kongreyi 300 kişinin takip ettiğini bildiren Aslan, şunları kaydetti:

        "Kongremizde 80'den fazla bildiri sunuldu. Kongreyi çok faydalı sonuçlarla bitirdik. Sonuçları yakında sonuç bildirgesiyle beraber kamuoyuyla paylaşacağız. Yaban hayvanlarının beslenememesi, yaban hayatına müdahale edilmemesi, beslenemeyecek durumda olan yaban hayvanlarının DKMP ve bilim kurulunun aldığı kararlar doğrultusunda beslenmesi gerektiği konuları konuşuldu. Bundan sonra oluşacak olaylarda bilim kurulunun kararıyla hareket edilmesi ve yüksek lisans, doktora seviyesinde yaban hayatıyla ilgili olan bölümlerin teşvik edilmesi kararlaştırıldı. Yaban hayvanlarının alanlarına girilmemesi ve alanlarının korunması gerektiğine vurgu yapıldı."

        İstilacı türler ve tarıma verdiği zararların da kongrede tartışıldığını ifade eden Aslan, "Kongrenin sonuç bildirgesi daha sonra maddeler halinde bakanlık ve kongre düzenleme kurulu tarafından açıklanacak. Kongrenin kültürel programı da vardı. Muradiye Şelalesi, Erciş Balık Bendi, Cilo Dağı buzullarına gezi düzenlendi. Van Gölü Havzası'nın yaban hayat ve sulak alanlar yönünden ne kadar zengin olduğu katılımcılar tarafından teyit edildi." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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