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        Van'da "22. Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği" sona erdi

        Van'da Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce düzenlenen "22. Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği" sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 16:32 Güncelleme: 29.05.2025 - 17:17
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        Van'da "22. Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği" sona erdi
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        Van'da Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce düzenlenen "22. Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği" sona erdi.

        Kentte 19 Mayıs'ta başlayan şenlik kapsamında farklı illerden gelen oyuncular, 11 gün boyunca okullarda çocuklar ve gençler için birbirinden farklı oyunlar sahneledi.

        Tiyatro oyunlarının yanı sıra uçurtma şenlikleri, resim, müzik, dans ve kukla oynatma atölyeleriyle izleyicilerin keyifli vakit geçirmesi sağlandı.

        Şenliğin son gününde Akdamar Adası'nı ziyaret eden gençler ve çocuklar, keyifli vakit geçirdi.

        Van Devlet Tiyatrosu Müdürü Ferdi Erkmen, gazetecilere, bu yıl Van Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği'nin 22'ncisini düzenlediklerini söyledi.

        Çocukların şenlik kapsamında doyasıya eğlendiğini belirten Erkmen, şunları kaydetti:

        "Şenliğin son gününü Akdamar Adası'nda geçirdik. Dolu dolu günler geçirdik. Seyirci sayımız tahmin ettiğimizden daha yüksek oldu. Bu anlamda çok mutluyuz. Görkemli kapanış yaptık. Bugün de yüzlerce çocuğumuz geldi. Çok mutluyuz. Gelecek yıl 23'üncüsünü düzenleyeceğimiz şenliği daha iyi yere taşımayı planlıyoruz. 48 tiyatro oyunu sahnelendi. Profesyonel anlamda bizden destek alıp oyunlarını hazırlayan çocuklarımız da sahne aldı."

        Adayı gezen çocuklardan Bahar Ete ise "Tiyatroya arkadaşlarımla katıldım. Tiyatro ekibinde yer alarak oyun sahneledik. Şenlik kapsamında Akdamar Adası'nı gezdik. Adaya ilk defa geldim, keyifli vakit geçirdik." dedi.

        Güzel geçen şenliğin her sene devam etmesini isteyen 11 yaşındaki Yakup Yağızer de "Bu sene gösterilerimiz oldu. Gelecek sene şenlik düzenlenirse yine farklı oyunlarla gösterilerimiz olacak." diye konuştu.

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